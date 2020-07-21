Uhud Savaşı kısaca özeti: Tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Uhud savaşı Müslümanların kaybetmiş olduğu bir savaştır. Uhud savaşı aynı zamanda Uhud muharebesi olarak da tarihi kaynaklarda geçmektedir. Sayıca daha fazla üstün olan Mekkeli Kureyşliler bu savaşı Müslümanlara karşı kazanmıştır.

UHUD SAVAŞI KISACA ÖZETİ

Bedir savaşından sonra Müslümanların sayısı iyice artmıştı. Arabistan topraklarında artık bir İslam devletinin kurulduğu herkesçe bilinmekteydi. Ebu Sufyan Medine'ye bir mektup gönderdi. Bu mektup Müslümanları uyarıcı nitelikteydi. Müslüman ordusu komutanı Hz. Muhammed bu mektubun ardından savaş birliğini topladı.

Savaşta savunmada mı yoksa taarruzda mı olunacağına dair istişare yapıldı. Müslümanlar yapılan istişare sonucunda ise bu savaşta taarruz halinde olunması gerektiği kararlaştırıldı. Müslüman ordusu komutanı Hz. Muhammed ordusunu Medine'nin en kuzeyinde yer alan Uhud dağına çekti. İyi nişancı olan bazı Müslüman okçular ise tepelere yerleştirilmişti.

Kureyşliler Medine'ye doğru hareket etti. Müslümanlar Kureyş ordusuna göre bir hayli az bir sayıya sahipti. Kureyş ordusu Müslümanlara doğru hücum etti. Müslümanlar bu ilk çarpışmada kayıp versede Kureyş ordusunun kaybı daha fazlaydı. Kureyş ordusu ilk taarruzda verdiği kayıp ile birlikte toplu bir şekilde geri çekildi. Müslüman ordusu ise Kureyş ordusuna doğru hücum etti. Müslüman ordusunda ki tepeye yerleştirilen okçular ise erken davranıp tepeyi terkettiler. Ardından ganimet toplamak için savaş alanına doğru gittiler.

Okçuların mevzilerini terk ettiğini gören bir takım Kureyş ordusu okçular tepesine doğru hareket etti. Ardından ganimet toplamaya koyulan Müslüman ordusunun arkasından şiddetli bir saldırı başlattılar. Müslüman ordusu artık iki taraftan da kıstırılmış bir vaziyette idi. Bunu gören ve geri çekilen Kureyş ordusu da geri dönerek Müslüman ordusuna hücum ettiler.

İslam ordusu bu saldırıda büyük kayıplar veriyordu. İslam ordusu komutanı olan Hamza ise burada ki bir mızrak darbesi ile birlikte hayatını kaybetti. Kureyş ordusu Müslüman ordusuna büyük kayıp verdirdi. İslam ordusu ise Uhud dağına doğru geri çekilmeye başladı. Bu savaşta Hz Muhammed yaralanmıştı. Müslüman ordusu ise Hz. Muhammed'i de alarak geri çekilmeye başladılar. Böylece bu savaşı okçuların tepeye terk edilmesi sonucunda Müslüman ordusu kaybetmişti.

UHUD SAVAŞI TARİHİ

Uhud savaşı 23 Mart 625 yılında gerçekleşmiş olan bir savaştır.

UHUD SAVAŞI SONUÇLARI

- Kureyş ordusu savaşı kazandı.

- Hz Hamza savaşta hayatını kaybetti.

- Hz. Muhammed dişinden ve yanağından yaralandı.

- Müslüman ordusu 70'e yakın kayıp verdi.

- Müslümanların ilk yenilgi yaşadığı bir savaş olmuştur.

- Savaşı kazanmalarına rağmen Kureyş ordusu kesin bir sonuç elde edemedi.

UHUD SAVAŞI ÖNEMİ

Uhud savaşı Müslümanların ilk yenilgi yaşadığı bir savaştır. Kazanılacak olan savaşın okçuların tepeyi terk etmesi ile birlikte birden aleyhe döndüğü bir savaştır. Uhud savaşı bundan dolayı İslam tarihi açısından oldukça önemlidir. Okçuların yaptığı hata ise bundan sonraki savaşlar için ders niteliğinde olmuştur.

UHUD SAVAŞI NEDENLERİ

- Bedir savaşını kaybeden Mekkeli Kureyşlilerin intikam almak istemesi

- Mekkeli Kureyşlilerin İslam devletinin kurulmasını engellemek istemesi

- Kureyşlilerin kervan yollarını ele geçirmek istemesi