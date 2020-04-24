Vera İsminin Anlamı Nedir? Vera Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Vera birçok farklı kökene sahip olan bir isimdir. Bunlar arasında Arapça, Slav, Arnavutça ve Latince gelmektedir. O yüzden dinlere bağlı olarak kökeni açısından pek çok değişik anlama sahip olduğunu söylemek mümkün.

Vera Ne Demek?

Vera, kız çocukları için kullanılan ve son dönemlerin en popüler isimleri arasında yer almaktadır. Bu İsmi değişik anlamları üzerinden tabir etmek mümkündür.

- Arka, arkası, sonrası,

- Halk, kainat, alem, mahluk,

- Günah ve haramdan kaçınmak amaçlı şüpheli etmenlerden uzak kalma,

- İnanç (Slav)

- Yaz (Arnavutça)

- Doğru (Latince)

Bu gibi farklı anlamları üzerinden Vera ismini kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Bu ismi tek başına kullanmanız ile beraber kız çocuğumuz adına farklı isimlerle bir araya getirebilirsiniz.

Vera Kur’an’da Geçiyor mu?

Son dönemlerin popüler isimleri arasında yer alan Vera için, pek çok ebeveyn Kur'an'da geçip geçmediğini internetten araştırıyor. Vera ismi Kur'an'da geçmektedir. Aynı zamanda Kur’an-ı Kerim'deki anlamı ‘arka, onun arkası ve sonradan’ gibi anlamlara gelmektedir. Ayrıca birçok ayette geçmektedir. Bunlar arasında Bakara 91, Ali İmran 197, Hud 71. ayetler yer alır.