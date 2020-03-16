YKS geç başvuru tarihi belli oldu mu? TYT, AYT, YDT geç başvuruları ne zaman alınacak?

YKS geç başvuru tarihleri adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 6 Şubat 3 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan Üniversite sınavı başvurularının tamamlanmasının ardından başvuru sürecini kaçıran adaylar geç başvuruların alınacağı tarihi merak içerisinde araştırmaya başladı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren Üniversite sınavı için başvurular ÖSYM tarafından 18-19 Mart tarihleri arasında alınacak.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS geç başvuru işlemleri ÖSYM tarafından 18-19 Mart tarihleri arasında alınacak.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS geç başvuru ücreti olarak adaylardan her bir oturum için 105 TL geç başvuru ücreti alınacak.