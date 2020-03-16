MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri YKS geç başvuru tarihi belli oldu mu? TYT, AYT, YDT geç başvuruları ne zaman alınacak?
ABONE OL
16.03.2020 - 16:16 |

YKS geç başvuru tarihi belli oldu mu? TYT, AYT, YDT geç başvuruları ne zaman alınacak?

ÖSYM tarafından 6 Şubat 3 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının sona ermesinin ardından başvuruları kaçıran adaylar geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren Üniversite sınavı bilindiği üzere üç farklı oturumda gerçekleştiriliyor. Peki YKS geç başvuruları ne zaman alınacak?

YKS geç başvuru tarihi belli oldu mu? TYT, AYT, YDT geç başvuruları ne zaman alınacak?

YKS geç başvuru tarihleri adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 6 Şubat 3 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan Üniversite sınavı başvurularının tamamlanmasının ardından başvuru sürecini kaçıran adaylar geç başvuruların alınacağı tarihi merak içerisinde araştırmaya başladı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren Üniversite sınavı için başvurular ÖSYM tarafından 18-19 Mart tarihleri arasında alınacak.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS geç başvuru işlemleri ÖSYM tarafından 18-19 Mart tarihleri arasında alınacak.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS geç başvuru ücreti olarak adaylardan her bir oturum için 105 TL geç başvuru ücreti alınacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, corona virüs ile igili açıklamalar yaptıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Soma'da kesik kola ait cesedi aramaya hava muhalefeti engeli

Soma'da kesik kola ait cesedi aramaya hava muhalefeti engeli

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

Sıradaki Haber