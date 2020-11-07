Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Adli Bilişim Mühendisliği bölümü 4 yıllık eğitim verilerek mezun olmayı sağlamaktadır. Fakat mezun olmak için bazı şartları yerine getirerek 240 AKTS'lik haklarını tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca günümüzde birçok kişi tarafından bu bölüm tercih edilerek zevkli bir eğitim öğretim hayatı geçirmektedir.



Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü Nedir?



İnternet günümüz koşullarının vazgeçilmez bir yapısı haline gelmiştir. İnternetin yoğunlaşması ile birlikte kişisel bilgisayarların kullanımı da bir o kadar artmaktadır. Fakat bu kullanım bazı suça meyilli kişiler tarafından kötüye kullanılmaktadır. Kişisel bilgilerin çalınması, yetkisiz erişim, korsanlık gibi birçok suç türemiş ve türemeye devam etmektedir. Bu gibi suçları engellemek, rahat bir internet kullanımını sağlamak, tüm tehtidlerle mücadele etmek için Adli Bilişim Mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Amaç olarak bilişim dünyasının karanlık işlerini tespit etmek, vatandaşın internet üzerinde rahat ve güvenilir dolaşmalarını sağlamak, internet suç tespit konularında yaratıcı ve yenilikçi olmaktır.



Adli Bilişim Mühendisliği Bölüm Dersleri Nelerdir?



Bu bölümde okuyan ya da okuyacak olan öğrencilerin;



* Bilgi Güvenliği Ve Şifreleme

* Bilgisayar Sistemleri

* Adli Bilişim Mühendisliğinin Temelleri

* Algoritma Ve Planlama

* Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

* Veri Yapıları

* Adli Bilişim Kanunları

* İngilizce

* Fizik

* Matematik

* Programlama Dilleri

* İnternet Ve E Ticaret Güvenliği

* Ağ Ve Sistem Güvenliği

* Lineer Cebir

* Bilişim Suçu Donanımları

* Olasılık Ve İstatistik

* İşletim Sistemleri

* Elektronik Diller Ve Bilgisayar Suçları

* Bilişim Suçu İnceleme Donanımları Ve Yazılımları

* Web Üzerinden Bilgiye Erişim

* Kimliklendirme Yöntemi Ve Biyometri

* Dosya Sistem Analizi

* Çoklu Ortam Bilgi Sistemleri gibi dersleri öğrenip başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.



Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yaparlar?



Adli Bilişim Mühendisliği bölümü mezunları işe girdikleri kurumlar, bireyler ya da şirketler için çeşitli yazılımlar sayesinde güvenlik duvarı oluşturmaktadırlar. Kurum ya da kişilere yapılması planlanan siber saldırılar, hesapları ele geçirme olayları ve daha birçok suç girişimi ile mücadele etmektedirler.



Çeşitli proje, plan, rapor ve yenilik üreterek bu saldırılara adeta siper olmaktadırlar. İnsan gücü açığını saldırılara karşı önlem alarak kapatmaktadırlar. Ülkemizde tüm bilgi sistemleri ve uygulamalar internet üzerinden hizmet sağlamaktadır. Mezunlar ise bu bilgi sistemlerinin ve uygulamaların güvenliğini sağlayıp, açıkları kapatıp ve dışardan gelen saldırılara karşı koruma elde ederek koruma sağlamaktadır.



Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü Mezunları Hangi Alanlarda Çalışırlar?



İşe yerleşme konusunda Adli Bilim Mühendisleri oldukça avantajlıdır. Günümüzde oldukça popüler olan bu meslek hızlı ve kolay iş bulma konusunda mezunlara olanak sağlamaktadır. Adli Bilişim Mühendisliği bölümü mezunlarının çalıştıkları alanlar ise; Bakanlıklar, Emniyet Genel Müdürlükleri, Üniversiteler, Jandarma Komutanlığı, Kamu Kurumları ya da özel sektör, Adli Tıp gibi daha birçok alanda iş bulabilmektedirler. Ayrıca devlet kurumlarında iş isteyen mezunlar KPSS sınavına girip iyi bir derece yapması halinde bu isteklerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler.