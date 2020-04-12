Avukat Nasıl Olunur? Cmk - Kurum - Bilişim - Banka Avukatı Olma Şartları

Avukat olabilmek için öncelikle sözel ve hitabet yeteneğinin olması gerekiyor. Bol bol ceza, medeni, hukuk kanunları, yönetmeliklerle muhatap olacağı için ezberinin de kuvvetli olması gerekiyor. Bu yeteneklere sahip ve avukat olma arzusundaysanız öncelikle liseyi bitirmeniz gerekiyor.



Avukat Nasıl Olunur?



Avukat olmak için öncelikle üniversite sınavında 4 yıllık Hukuk Fakültelerinden birini tutturmanız gerekiyor. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ise avukatlık stajına başlıyorsunuz. Bu staj 1 yıl sürüyor. Bu sürenin yarısını mahkemede diğer yarısını da en az 5 yıl deneyimli bir avukatın yanında geçiriyorsunuz. Staj döneminde herhangi bir büroda çalışamıyorsunuz.



Avukatlık stajınız bittiğinde Türkiye Barolar Birliği'ne başvuruyorsunuz. Stajınızı yaptığınızı gösteren belgeyi sunup, avukatlık ruhsatını almak istediğinizi belirtiyorsunuz. Baro, gerekli araştırmayı ve incelemeyi yapıyor. Uygun gördüğünde size avukatlık ruhsatını veriyor.



CMK Avukatı Olma Şartları



İlgili kanun doğrultusunda oluşturulan CMK Uygulama Servisi’ne katılmak isteyen avukatlar CMK eğitim sertifikası almak zorundalar. Bu sertifikayı alan avukatlar, Barokart özelliğinde sahip kimlik kartlarıyla birlikte sisteme kayıt oluyorlar.



Uygulama Servisi genellikle otomatik olarak avukatları davalara atıyor. Her dava için avukata ödül ve ceza puanları veriliyor. Ceza puanı çok olan avukat sistemden düşürülüyor.



Kurum Avukatı Olma Şartları



Kamu kurum ve kuruluşlarında avukat olmak isteyenler öncelikle KPSS’den 70 ve üzeri almaları gerekiyor. 2002’de düzenlenen yeni bir kanunla bu tarihten itibaren, kamu kurum ve kuruluşları kendi bünyelerine alacakları memurları kendileri seçiyorlar. Kurum avukat olmak isteyenlerden aranan şartlar;



1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımanız,

2. Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmanız,

3. Avukatlık ruhsatınızın olması,

4. En son tarihli KPSS’den KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmanız gerekiyor.



Bilişim ve Banka Avukatı Olma Şartları



Bilişim avukatları, bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla işlenen suçlara veya bilişim sistemleriyle ilgili doğan hukuki uyuşmazlıklara bakıyorlar. Bilişim avukatı olabilmek için öncelikle 4 yıllık bir Hukuk Fakültesinden mezun olmanız ve bilişim hukuku alanında kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.



Banka avukatı olmak istiyorsanız; Hukuk Fakültesi mezunu, TC vatandaşı, Taksirli suçlardan ceza almamış, başka bir kurumla çalışıyor olmamanız gerekiyor. Kamu bankaları yazılı ve sözlü sınavla, özel bankalar başvuru dilekçesiyle avukat alımı yapıyorlar.