Bankacılık Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Bankacılık, parasal konularda görev alacak, sürekli hesaplamalardan sorumlu olan kişilerin matematik ve ekonomi ile yakından ilgili olması gerekir.



Bankacılık Bölümü Dersleri Nelerdir?



Bankacılık bölümü, lisans ve önlisans eğitim süresi 2 ve 4 yıl olarak değişiklik gösterir. Bu eğitim süresi boyunca öğrencilerin göreceği dersler ise;

İktisat

Matematik

Hukuk

Muhasebe

Yatırım bankacılığı

Kredi politikası

Finansal Piyasalarda Modelleme ve Tahmin,

Merkez bankacılığı

Ticari Bankalarda Finans Yönetimi,

Mali Hukuk ve Vergi Politikası

Banka Muhasebesi ve Raporlama

Bütçe planlama

Hukukun Temel Kavramları ve Finansal Yönetim

Dersleri ve daha pek çok ders okutuluyor. Aynı zamanda proje çalışması da yaptırılıyor.



Bankacılık ve Finans Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bankacılık bölümü lisans diploması alan kişiler, “Finans uzmanı” unvanını alarak çalışma hayatına başlayabilirler. Her meslekte olduğu gibi bankacılık sektöründe de meslekte yükselme şansı bulunur. Halk arasında bankacıların çok para kazandığı yönünde bir söylenti bulunuyor. Doğru kariyer planlaması yapıldığında gerçekten de bankacılık mesleğini yapan kişilerin dolgun bir ücret kazanması mümkündür. Finans uzmanlarının yerine getirmesi gereken görevler;

Çalıştığı firmanın periyodik, mali raporlarını hazırlayarak, finansal analizleri yapmak

Firma personelinin maaşının düzenli olarak ödenmesini sağlamak ve kasa oluşumunu düzenlemek

Faturalandırma ve tahsilat işlemini yapmak

Bütçe takibi yapmak ve firmanın bankadaki kapitalizmi önlemek

Güncel çek, nakit ve evrak takibini yapmak

Finans uzmanları, görevlerini büro ortamında yürütür. Finans uzmanları, üst düzey yöneticiler, banka ve üretim müdürleri, firma sahipleri, muhasebe müdürleri, istihbarat birimi ve müşterilerle yakından ilişki içindedir.



Bankacılık ve Finans Bölümü İş İmkanları Nelerdir?



Bankacılık ve finans bölümünden mezun olan kişiler, temel matematik bilgisinin yanı sıra yoğun bir ekonomi eğitimi de alırlar. Bu bölümden başarı ile mezun olan kişiler ise, finans danışmanına bankalarda gişe görevlisi gibi pek çok pozisyonda çalışma fırsatı bulurlar. Aynı zamanda kredi analizi de çalışılabilecek bölümlere alternatif oluşturuyor.



Bankacılık Bölümü Maaşları Ne Kadardır?



Bankacılık ve finans bölümü okuyan kişilerin maaşı, çalışılan kurum ve kuruluşa göre farklılık gösterir. Bu sektörde çalışanların kazandığı maaşlar hakkında net bir rakam vermek pek mümkün değildir. Finans uzmanlarının tercih edebileceği Devlet Planlama teşkilatı be özel sektör gibi pek çok kuruluş vardır. Kpss ile devlet kurumlarına yeni atanan kişiler, 3500 TL maaş ile çalışmaya başlar. Bunun yanı sıra iyi bir özel bankada çalışan kişiler ise 4500 TL maaş ile işe başlayarak meslek hayatına atılma fırsatı bulunur.



Bankacılık Mesleğini Yapacak Kişilerin Sahip Olması gereken Nitelikler

Çalışmayı seven

Hesaplama, ekonomi ve matematik bilgi ve becerisi yüksek

Sabırlı

Uzun çalışma saatlerine dayanıklı

Dış görünüşe önem veren

Pratik problem çözme yeteneğine sahip olan

Kritik anlarda doğru karar verme becerisi olan kişiler bankacılık mesleğinde başarılı olarak kendini kanıtlaması daha kolaydır.