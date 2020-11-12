Bilgisayar Bilimleri Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden birisi de Bilgisayar Bilimleri bölümüdür. Bilgisayar Bilimleri bölümünü okuyan öğrenciler 8 dönem boyunca birçok dersten sorumlu olurlar. Bu dersler genellikle matematik ve bilgisayar bölümü üzerine olan derslerden oluşmaktadır.



Bilgisayar Bilimleri Bölümü Nedir?



Bilgisayar Bilimleri bölümü hesaplama sistemleri ile birlikte bilgisayarların incelendiği bir bölümdür. Elektrik ve Bilgisayar Mühendisleri ile arasındaki fark bilgisayar bilimcileri genellikle yazılım ve yazılım sistemleri ile ilgilenmesidir. Yazılım sistemlerinin teori, tasarım, geliştirme ve uygulamalarını içermektedir.



Bilgisayar Bilimleri bölümü 4 yıllık bir bölümdür. Bu bölüm içerisinde pek çok ders bulunmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için derslerden başarılı bir şekilde geçmeleri ve mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Bilgisayar Bilimleri bölümü öğrencileri programları çözmek bilgisayar donanımı ve yazılımlarının performansını inceler ve bunun için algoritmalar tasarlar ve analiz yapar.



Bilgisayar Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?



Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri bölümünü tercih edecek olan adaylar 8 dönem boyunca sorumlu olacakları derslerden bazıları şunlardır:



- İstatistik ve Olasılık

- Bilgisayar Bilimleri

- Veri Tabanı Yönetimi

- Çok Değişkenli Veri Analizi

- Doğrusal Cebir ve Sayısal Geometri

- Matematiksel programlama

- Nesneye Yönelik programlama

- metin ve Web Madenciliği

- İşletim Sistemleri

- Mobil Programlama

- Bulanık karar Sistemleri

- Kombinatoryal Hesaplama

- Yapay Zeka

- Uzman Sistemler

- Aktüelya ve Risk Yönetimi



Bilgisayar Bilimleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Bilgisayar Bilimleri bölümü dünyada üzerinde pek çok üniversitede olmasına rağmen ülkemizde sadece tek bir üniversitede bulunmaktadır. Ayrıca ülkemizde yeni gelişmeye başlamış bir bölüm olmaktadır. Bu bölüm Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri şeklinde de bulunmaktadır.



Bu bölümden mezun olan öğrenciler kendi alanlarında pek çok yerde çalışabilirler. Bilgisayar Bilimleri bölümünden mezun olan kişiler şu çalışmalarda bulunabilir:



- Bilgisayar sistemleri ve ağları

- Yapay zeka, güvenlik

- Veri tabanı sistemleri

- İnsan bilgisayar etkileşimi

- Sayısal analiz

- Vizyon ve grafiker

- Programlama dilleri

- Yazılım mühendisliği

- Biyoinformatik ve

- Hesaplama teorisi gibi alanlarda çalışabilirler.



Bilgisayar Bilimleri Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Bilgisayar ile ilgili üniversitelerde pek çok bölüm bulunmaktadır. Her bölümün meslek alanları birbirinden farklıdır. Bilgisayar Bilimleri bölümü ise iş olanakları açısından oldukça geniş bir ağa sahip bölüm olmaktadır. Bilgisayar Bilimleri bölümü mezunları eğitimler sırasında edinilen bilgiler sayesinde pek çok alanda iş bulma imkanına sahiplerdir. Bilgisayar Bilimleri bölümü mezunları için iş olanakları şunlardır:



- Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticisi,

- Veri tabanı uzmanı,

- Oyun programcısı,

- Sistem analisti,

- Ağ mühendisi,

- Medya programcısı,

- Siber güvenlik yöneticisi,

- Bilgisayar programcısı ve

- Yazılım geliştirici alanlarında çalışabilirler.



Bilgisayar Bilimleri bölümü mezunları bu alanlar ile birlikte farklı sektörlerde de iş bulma imkanına sahiplerdir. Bu sektörler sağlık hizmetleri, üretim sektörü, otomotiv, güvenlik sanayi, eğitim, oyun, eğlence gibi sektörlerden oluşmaktadır.

