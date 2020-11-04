Kimya Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Kimya bölümü okuyan kişiler, kimya ile alakalı olan pek çok alanda çalışabilirler. Bunun yanında yurt dışında çalışma imkanları da vardır. Bu sebeple bölümü bitirmek oldukça avantajlıdır.



Kimya Bölümü Nedir?



Kimya bilimi, maddenin özelliklerini inceler. Bununla birlikte maddelerin farklı maddeler oluşturmak için nasıl bir araya ya da ayrıldığını da inceleyen bilim dalıdır. Etrafımızda görmüş olduğumuz ve dünyada var olan tüm nesneler hatta bedenlerimiz bile maddeden meydana gelmektedir.



Kimya, yetiştirdiğimiz ve pişirdiğimiz tüm yiyecekler, temizlik için kullandığımız maddeler hatta uzay mekiği fırlatmak ile alakalı tüm bilgiler gibi pek çok alanda işimize yaramaktadır. Kimya bilimi, dünyanın tanımlanmasına ve açıklanabilmesine yardımcı olan bilim dallarından bir tanesidir.



Kimya Bölümü Dersleri Nelerdir?



Kimya bölümünde öğrenci olmayı düşünenleri konu ile alakalı olarak pek çok ders beklemektedir. Bu derslerden bazıları da uygulamalı olarak okullarda gösterilmektedir. Kimya bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir;

Kuantum Kimyasal Uygulamalar

Genel Fizik

İstatiksel Termodinamik,

Genel Kimya

Biyokimya

Biyolojiye Giriş

Kuantum Kimyası

Yüksek Matematik

İnorganik Kimya

Lineer Cebir

Fiziksel Kimya

Diferansiyel Denklemler

Organik Kimya

Analitik Kimya

Bilgisayar Kullanma ve Programlama

Kimya bölümü diğer ana bilim dalları olan Biyoloji ile Fizik de olduğu gibi üniversitelerde fen edebiyat fakültelerinde 4 yıllık bir lisans programıdır. Bölümü başarı ile bitirerek diplomasını alan kişiler kimyager ismi ile anılır.



Kimya Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Kimyagerler laboratuvarlarda çeşitli kimyasal malzemeleri karıştıran ve deneyler yapan kişiler olarak biliniyor olabilir. Fakat unutulmamalıdır ki kimya insan hayatının bir parçasıdır. Temizlik malzemeleri, yiyecekler, ilaçlar gibi pek çok alanda kimyager çalışması oldukça önemlidir.



Kimya Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Kimya bölümünden mezun olan kişiler, mezun oldukları andan itibaren oldukça geniş bir yelpazede iş olanakları bulabilirler. Kimya ürünleri günlük hayatımızda pek çok alanda karşımıza çıkmaktadır. Bu da kimyagerlerin şu sektörlerde iş imkanı bulmalarını sağlar;

AR-GE merkezleri

İlaç Sanayisi

Hastaneler

Temizlik Sektörü

Zirai Tarım

Kozmetik Sektörü

Eğitim Alanı

Fabrikalar

Yukarıda saymış olduğumuz alanlarda kimyagerler kolay bir şekilde iş imkanı bulabilirler. Ancak bunların dışında Devlet kurumlarında da çalışabilirler. Bu kurumlar;

Makine Kimya Endüstri

Maden Tetkik Arama

Türk Standartları Enstitüsü

Bu gibi devlet kurumlarında çalışabilmeleri için öncelikli olarak KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavından) yeterli bir puan almaları gerekmektedir. Böylelikle silah sanayisinde de çalışabilirler.



Kimya bölümünde okuyan öğrenciler üniversiteye devam ederken bunun yanında kurslara da gidebilir ve nitelik kazanabilirler. Bunun yanında her bölümde olduğu gibi kimya bölümünde de Erasmus yapmak oldukça avantajlıdır. Böylece İngilizcelerini geliştirerek kendilerine daha çok iş kapısı açabilirler.



Kimya Sektörü oldukça geniş bir alandır. Bu nedenle yeni mezunların kendilerine bir alan seçerek o alan üzerinde uzmanlaşması iş bulmaları ve profesyonellik açısından çok daha iyi olacaktır. Bu öneriler göz önünde bulundurulduğu zaman çok daha kolay bir şekilde iş imkanı sağlayabilirler. Kimya sektörünün oldukça geniş olması kimyagerler açısından bir avantajdır.