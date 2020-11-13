Medya Ve İletişim Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

İletişim sözlük anlamı olarak kişiler arasındaki duygu, düşünce ve bilgi alışverişi gibi akla gelecek her türlü yolla kişiden kişiye aktarılması olarak bilinmektedir. Medya ve İletişim bölümü ise bu alanda öğrencileri geliştiren ve meslek hayatına kazandıran bir bölüm olmaktadır.



Medya ve İletişim Bölümü Nedir?



Medya ve İletişim bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bu bölümün amacı günümüzde en etkin iletişim aracı olan medyayı detaylı olarak analiz ederek iletişimi daha güçlü hale getirecek kişileri yetiştirmek ve sektöre kazandırmaktır.



İletişim günümüzde teknolojinin hızla yayılması sonucunda farklı mecralar aracılığı ile sağlanmaktadır. İletişimin sağlandığı mecralar televizyon, radyo, sinema ve telefondur. Medya ve İletişim bölümü ise bu alanda öğrenciler yetiştirmektedir. Bu bölümü tercih etmeyi düşünen kişiler sorumluluk sahibi, sakin ve iletişim sektörüne yakın olan kişiler olmalıdır.



Medya ve İletişim Bölümü Dersleri Nelerdir?



Medya ve İletişim bölümünü okuyan öğrenciler 2 yıl toplamda 4 dönem boyunca pek çok ders görürler. Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler ise Medya ve İletişim bölümü diplomalarını alabilirler. Medya ve İletişim bölümü öğrencilerin gördükleri derslerden bazıları şunlardır:



- Hukukun Temel Kavramları

- Bireysel Davranış

- Haberciliğin temel Kavramları

- Medya ve İletişim

- Siyasal İletişim

- Basın Fotoğrafçılığı

-Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği

- İletişim Ortamları tasarımı

- Haber Türleri

- İnternet Yayıncılığı



Medya ve İletişim bölümü ÖSYM tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre TS 2 puanı türü ile öğrenci almaktadır. Medya ve İletişim bölümü mezunları DGS sınavına girerek 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilirler. 4 yıllık okuyabilecekleri bölümler şunlardır:



- Görsel İletişim tasarımı

- Fotoğraf ve video

- Gazetecilik

- Basın ve yayın

- İletişim bilimleri

- İletişim sanatları ve tasarımı

- Radyo ve televizyon

- Radyo, sinema, televizyon

- Sinema ve televizyon

- İletişim ve tasarım

- medya ve iletişim

- Medya ve iletişim sistemleri



Medya ve İletişim Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Modern teknolojilerin etkili bir şekilde kullanarak kurum ve müşteriler arasında en kuvvetli bağı Medya ve İletişim bölümü mezunları kurmaktadır.



Medya ve İletişim Bölümü İş Olanakları



Medya ve İletişim bölümü mezunları Medya ve İletişim sektöründe genellikle her alanda çalışabilirler. Bu bölümden mezun olan öğrenciler Televizyon kanallında, gazete ve dergilerde, sinema sektöründe, kamu ve özel kuruluşların kurumsal iletişim departmanlarında çalışabilirler. Medya ve İletişim bölümünden mezun olan kişiler şu alanlarda çalışabilirler:



- Televizyon yayıncılığı

- Radyo ve internet yayıncılığı

- Kurumsal iletişim merkezleri

- Haber ve reklam ajansları

- Ulusal ve yerel gazeteler

- Dergi yayıncılığı

- Reklam Ajansları

- Sosyal medya

- Yapım şirketleri

- Baskı ve yayın kuruluşları



Medya ve İletişim bölümü mezunları bu alanlarda çalışma imkanına sahiplerdir. Çalıştıkları alanlara göre unvanı da değişir. Medya ve İletişim bölümü mezunların sahip olabileceği unvanlar ise şunlardır:



- Haber Muhabiri

- Gazeteci

- TV habercisi ve programcısı

- Radyo programcısı

- Spiker

- Sunucu

- Foto muhabir

- Görüntü yönetmeni

- Kameraman

- Editör

- İletişim danışmanı

- Seslendirmen

- Köşe yazarı

- Sosyal medya uzmanı