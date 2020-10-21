Sağlık Memuru Nedir, Ne İş Yapar Ve Nasıl Olunur?

Özellikle doktorlar açısından en önemli destek olarak öne çıkan sağlık memurları, günümüzde büyük bir öneme sahip meslek dallarından biridir. Hem özel hem de devlet kurumları açısından mesleki noktada ele alındığında güvenilir bir meslek şeklinde öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı pek çok insan nasıl sağlık memuru olabileceği noktasında bilgi almaya çalışmaktadır.



Sağlık Memuru Nedir?



Sağlık kuruluşlarında görev yapan ve hekim tarafından hastaya uygulanması gereken tedavi programını yürüten kişiye sağlık memuru denir. Sadece bu değil aynı zamanda hasta bakımını ele alır ve hastanın iyileşme sürecini takip eder. Aynı zamanda hasta üzerinde herhangi bir anlık durum söz konusu olduğunda, doktora gerekli durumu anlatmakla görevli kişilerdir. Sağlık memurları hem kadın hem de erkek olarak değişik görevler üzerinden hizmet verir.



Sağlık Memuru Ne İş Yapar?



Şirket ve devlet hastaneleri ile beraber birçok sağlık kuruluşu açısından, sağlık memurlarının görevi bulunduğu yere göre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak ise sağlık memurlarının profesyonel meslek açısından görevleri şunlardır;



- Uzman Hekim tarafından istenen kan ve idrar gibi tahlilleri gerçekleştirmek

- Doktor tarafından belirlenmiş olan ilaç ve enjeksiyon ile bazı tıbbi uygulamaları sağlamak

- Sünnet gerçekleştirmek

- İşyeri çalışanlarının düzenli olarak sağlık kontrollerini sağlamak

- Çocuk ve yetişkinler için aşı takvimini ele almak ve uygun aşıları gerçekleştirmek

- Ciddi bir durum teşkil eden sağlık sorunlarına ilgili bölüme ulaştırmak

- Gerekli durumlarda ilk yardım acil prosedürlerini uygulamak

- Sağlık birimine bağlı olarak sorumluluk kapsamında ilaç ve tüm tıbbi unsurların kontrolünü gerçekleştirmek ve teminini sağlamak



Sağlık Memuru Nasıl Olunur?



Sağlık memuru olabilmek için belli başlı aranan nitelikler ile beraber aynı zamanda eğitimler ön plana çıkmakta. Öncelikle 4 yıllık Lisans mezunu olmak ön plana çıkar. Aynı zamanda 2 yıllık önlisans programları dahilinde Sağlık Yönetimi, Yaşlı bakımı, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi laboratuvar teknikleri gibi farklı bölümler üzerinden mezun olmak gerekmektedir. Ayrıca kamu kurumlarında sağlık personeli olarak görev yapabilmek adına, mutlaka KPSS sınavı üzerinden ilgili puan almak gerekir. Ayrıca düşünme ve gözlem kabiliyeti, hastalara karşı sabırlı ve empatik tutum, stres altında karar verme yeteneği ve iletişim kurma becerisi gibi birçok nitelik de ön plana çıkar.