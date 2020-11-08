Turist Rehberliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Turistlere rehberlik edecek çeşitli turlara eşlik ederek turistlerin ülkemizde doğal ve tarihi güzellikleri anlayıp tadını çıkartmasına yardımcı olacak rehberler, Turist rehberliği bölümünde yetiştiriliyor.



Turist Rehberliği Bölümü Dersleri Nelerdir?



Turist rehberliği bölümü, 2 yıllık bir önlisans programıdır. Bu bölümde öğrencilere gösterilecek başlıca dersler;

Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı

Din, Folklor, Sosyoloji

Turist Rehberliği Meslek Dersi

Sanat Tarihi

Türkiye’nin Turizm Coğrafyası

Türk Tarihi

Arkeolojik bilgiler

Mitoloji

Edebiyat

Turist rehberliği bölümünde okuyan öğrencilerin tüm bu derslerin yanında okul bitiminde uygulama gezilerine de katılması sağlanır. Ülke çapında düzenlenen bu kuraların süresi en az 6 aydır. Bölge çapındaki kursların süresi ise en az 3 aydır.



Turist Rehberi Nasıl Olunur?



Kültür ve Turizm Bakanlığınca profesyonel turist rehberliği “ülke çapında” ve “bölge çapında” olmak üzere ikiye ayrılır. Ülke çapındaki kursları bitiren kişiler, Türkiye’nin her bölgesinde profesyonel turist rehberliği yapabilir.



Bölgesel çapta verilen kurslar sayesinde ülkemizin yedi bölgesinde turist rehberliği yapma imkanı bulabilirsiniz. Turist rehberi olmak isteyen kişilerin en az bir yabancı dili çok iyi konuşabilmesi gerekir. Bu mesleki eğitim turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulunda verilir. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülke çapında ve bölge çapında açılan kurslar sayesinde mesleki eğitim veriliyor.



Turist Rehberlerinin Görevleri

Yabancı turistlerin yurda girişlerinde ve Türk turistlerin yurtdışı gezilerinde gümrük işlemlerinde yardımcı olmak

Hastalık, ölüm ve yaralanma gibi pek çok sağlık sorununun çözümü için ile ilgili yerlerle iletişime geçmek

Turistlerin döviz İşlemleri, sağlık belgeleri, kambiyo, haberleşme ve kredi kartı işlemlerine yardımcı olmak

Gezi sırasında gerektiği zaman ilk yardım uygulaması yapar.

Turistlerin gezi programında yer alan müze, ören yerleri, antik binalar, tarihi yerler, doğal güzellikler ve antik binaların özelliklerini turistlere aktarır

Turistlere gidilen yere özgü yemekler, müzik ve halk oyunları gibi kültür tanıtıcı özellikler taşıyan organizasyonlar düzenler.

Turist Rehberlerinin Sahip Olması Gereken Özellikler

Çok iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olmak

Temiz, düzgün ve bakımlı bir görünüme sahip olması gerekir.

Saygılı, nazik, kibar ve güler yüzlü olması gerekir.

Yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanmalıdır.

Konuşması düzgün, anlaşılır ve akıcı olmalıdır.

Değişikliği ve gezmeyi seven bir yapıya sahip olmalıdır.

Seyahat engeli olmamalı ve sık sık düzenlenen gezilerde yer almaktan keyif almalıdır.

Uzun ve yorucu mesai saatlerine karşı dayanıklı olmalıdır.

Bir grubun sorumluluğunu üstlenebilecek özgüven ve cesarete sahip olmalıdır.

Turist Rehberlerinin Maaşı



Yeni mezun olan Turist rehberleri, çalıştıkları şirkete göre 2500 TL civarı maaş ile işe başlarlar. İleri ve orta düzey turist rehberleri ise, 4000 TL maaş alırken yurt dışında rehberlik yapan turist rehberleri ise 5000 TL civarı maaş alırlar.