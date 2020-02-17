Hayalet şehri insanlığa açıyoruz

Başbakan Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ın uluslararası hukuk çerçevesinde açılacağını belirterek, “Bu hayalet kent insanlığa yakışmıyor. Biz burayı insanlığa açmak istiyoruz” dedi. Başbakan Tatar, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) organize ettiği ‘Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında açıklamalarda bulundu. Kapalı Maraş’ın 46 yıldır insanlığa kapalı olduğuna dikkat çeken Tatar, “Geçmişte, Kıbrıs müzakerelerinde burasının iade edileceği yönünde çeşitli görüşmeler yapıldı. Artık bir anlaşma umudu kalmadı. Bizler de Maraş’ın açılması yönünde bir irade ortaya koyduk” diye konuştu.

Erdoğan’a teşekkür

Maraş’ı insan hakları temelinde açmak istediklerine dikkat çeken Tatar, bölgede eski sakinlerine iade ve uluslararası hukuk temelinde adımlar atılacağına işaret etti. “Bizler bölgeyi açarak insanlığa ve ekonomiye hizmet vermek istiyoruz” diyen Tatar, “Bu hayalet kent insanlığa yakışmıyor. Bu bir başarıdır” ifadesini kullandı. Maraş’ın açılmasına yönelik çalışmalara Türkiye’nin önemli destek verdiğine vurgu yapan Tatar, şunları kaydetti: “Buradan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a, Bakanlarımıza ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’na çok teşekkür ediyorum. Muazzam bir süreci başlattık. KKTC için önemli tarihi bir dönem yaşanıyor. Çok büyük haksızlıklar yaşadık Kıbrıs’ta. Hala daha devam ediyor. Mücadeleyi bırakmayacağız. Burası vatandır, ecdattır. Aynı milletin evlatlarıyız. Doğu Akdeniz’de umutla geleceğe bakabileceğimiz ortam yaratıldı.”

‘Güneş yeniden doğdu’

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu da Kuzey Kıbrıs’a güneşin yeniden doğduğunu ifade ederek, “Kapalı Maraş’ı açıyoruz. Kıbrıs Türklerinin kararı ile Kapalı Maraş’ı açıyoruz. Kıbrıs Türkleri geleceğine yön verme kararlılığını gösterdi” dedi. “Bizler, Kıbrıs Türkünün önünü açmalıyız” ifadesini kullanan Feyzioğlu, şunları söyledi: “Rumların kitlesel insan hakları ihlali olan ambargoya karşı olmak zorundayız. Burası yeniden dünyanın en değerli toprak parçasına dönüşecek. Kiri pası temizlenecek. Ekonomiyi 500 kat daha güçlendirecek. Kıbrıs meselesinin çözümünde bir koç başı olacak Maraş. Buranın eski sakinleri olan Rumlar, ABD’liler, İngilizler gelmek istiyor buraya.”

‘Modern şehir olacak’

Bölgedeki hukuksal sorunların insan hakları çerçevesinde çözüleceğine dikkat çeken Feyzioğlu, “Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla sorunların çözüleceğini” belirtti. Kıbrıslı Rumların endişelenmemesi gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, “Kimse kimsenin malına el koymayacak. Yepyeni modern çağdaş bir şehir yapılacak burada. Maraş, ekonomide zirveye itmenin adımı” diye konuştu.