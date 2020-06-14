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14.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

ArtOda’nın ‘Yol’u

Müze Evliyagil bünyesinde kısa süreli sergi ve projelerin de gerçekleştiği ArtOda, 6 Eylül’e dek sürecek Songül Dalgakıran ve Tibet Tüzüntürk‘ün küratörlüğünü üstlendiği “Yol” sergisine ev sahipliği yapıyor.

ArtOda’nın ‘Yol’u

Müze Evliyagil’de geçen dönem ifa ve Goethe-Institut işbirliğiyle gerçekleştirilen “Future Perfect: Almanya’dan Çağdaş Sanat” sergisinin etkinlikleri kapsamında, Derya Yücel ile Küratöryel Çalışmalar Atölyesi katılımcılarından Songül Dalgakıran ve Tibet Tüzüntürk’ün ortak projesi “Yol” ArtOda’da hayata geçiyor. Sergi ‘yok-mekân’ kavramını mekânın evrimi ve tekinsizlik konsepti çerçevesinde 9 sanatçının yapıtlarıyla beraber ele alıyor.

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