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09.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Bursa 18. Kitap Fuarı açıldı

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Bursa 18. Kitap Fuarı, önceki gün Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

Bursa 18. Kitap Fuarı açıldı

Bursa Kitap Fuarı’na bu yıl 365 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. Dokuz gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşuyor. Fuarın konukları arasında Gülten Dayıoğlu, Altan Öymen, Ahmet Ümit ve Irmak Zileli’nin aralarında olduğu isimler okuyucularıyla buluşuyor. “Edebiyatımızda Kadın Yazarlar” başlığı altında Türk edebiyatındaki önemli kadın yazarların hayatı ve eserleri üzerine söyleşiler yapılıyor. Bu söyleşilerde kitapseverlerin Halide Edip Adıvar, Sevgi Soysal, Leyla Erbil, Suat Derviş, Fatma Aliye, Nezihe Meriç, Sennur Sezer ve daha pek çok kadın yazarı yakından tanıma fırsatı yakalaması hedefleniyor. Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 15 Mart tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. 

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