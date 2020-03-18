Kübizm Nedir? Maddeler Halinde Kübizm Neleri İçerir?

Kübizm, özellikle resim üzerinde kendini göstermiş olan ve temelde empresyonizme tepki olarak doğmuş bir akımdır. Ancak çıkışından bir müddet sonra, Guillaume Apollinaire’nin çabası ile edebiyata da girmeyi başlamıştır.



Kübizm Nedir?



Kübizm, manzara ya da olayın parçalara ayrılması, sonra da sanatçının hissiyatına bağlı olarak tekrar birleştirilmesiyle yansıtılmaktadır. Aktarım, genellikle geometrik şekiller üzerinden devam etmektedir. Kübizm, nesnenin dışarıdan göründüğü gibi aktarıldığı durumlarda sanatçının etkisini kaybettiğini kabul etmektedir. Bu sebeple akımın etkisinde çıkan eserlerde farklı sentezlerin izlerine rastlanmaktadır.



20. yüzyıl başlarında toplumsal olarak yaşanan gerginlikler, kübizm sanatçılarını da etkilemiştir. Bu kapsam da şairler de tıpkı ressamlar gibi parçalara ayırma ve tekrar birleştirme metoduna yönelmiştir. Bu metoda kübizm akımında, analiz sentez metodu adı verilmektedir. Edebi eserlerde şairlerin bu metotla mısraları oluşturduğu ve olayları kendi kişisel fikirlerine göre anlattığı fark edilmektedir.



Maddeler Halinde Kübizm Neleri İçerir?

Kübizm, empresyonizmin savunduğu düşünce biçimini reddetmektedir. Bu kapsamda empresyonizmin gelip geçici tasvirlerden ibaret olduğunu eleştirmektedir. Kübizm akımı içerisinde yer alan bazı özellikler ise aşağıdaki gibidir.



- Maddenin yalnızca dış görünüşünün değil, aynı zamanda iç dünyasını tasvir etmek amaçlanmaktadır.



- Kübizm sanatçıları, eserlerindeki anlamı canlandırmak için, madde ve duyguları karıştırarak yansıtmaktadır.



- Hem resimde hem de edebiyatta analiz sentez metodu kullanılmıştır.



- Tabiat, kübizm içinde geometrik şekiller kullanılarak çok farklı bir şekilde ele alınmaktadır ve konunun hiçbir önemi yoktur.



- Varlığı tüm boyutları ile ele almak ve aktarmak gerekmektedir. Bu boyutlar iç ve dış görünüş olabildiği gibi, geçmiş ve gelecek de olmaktadır.



- Edebiyatın akla ve mantığa uygun olarak yapılması savunulmaktadır. Ancak bunun yanı sıra söylenmeyen bir söz hayal gücü ile desteklenmektedir.



- Kübizmde noktalama işaretlerinin yeri yoktur ve her türlü yenilik kabul edilmektedir.



Kübizm, etkisini gösterdiği süreç boyunca kendisine çok sayıda savunucu bulmuştur. Bu savunucular başta resim alanında olmuş sonrasında ise edebiyat alanına yayılmaya başlamıştır. Kübizmin başlıca temsilcileri; Apollinaire, Max Jacob, Jean Cocteau ve Blaise Cendrars olarak sıralanmaktadır. Kübizmi temsil eden en ünlü ressam Pablo Picasso’dur. Bunun yanı sıra; Georges Braque, Juan Gris, Albert Gleizes ve Fernand Leger de kübizmi desteklemiş ressamlar arasında yer almaktadır.