Milliyet Sanat’tan okura sanat çağrısı

Türkiye’nin köklü sanat dergilerinden Milliyet Sanat dergisi, okurlarını çevrimiçi ve fiziksel olarak gerçekleştirilecek Contemporary İstanbul 2020 için Ayşegül Sönmez danışmanlığında Fırat Gürgen tarafından hazırlanacak video sanat projesinin bir parçası olmaya davet ediyor. Proje kapsamında sanatseverlerden, pandemi öncesinde gittikleri konserlerde, tiyatrolarda, müzelerde ve fuarlarda çektikleri içinden sanat geçen fotoğraflarını göndermeleri isteniyor. Toplanan bu fotoğraflar, proje için hazırlanacak videoda yer alacak. Pandemi öncesine dair duyguları tetiklemek amacıyla yola çıkılan projeye katılmak isteyen izleyiciler, 5 Aralık 2020 tarihine kadar msanat@milliyet.com.tr adresine fotoğraflarını gönderebilecekler.



Her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini İstanbul’da bir araya getiren ve Contemporary Istanbul, 15’inci yılında Akbank ana sponsorluğunda bu yıl ilk defa hem fiziksel hem çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Fuar, 14 - 15 Aralık 2020 tarihleri arasında ön izleme, 16-20 Aralık 2020 tarihleri arasında ise genel ziyarete açık bir şekilde sanatseverlerle buluşacak. Yedi gün sürecek fuar, İstanbul Kongre ve Sergi Sarayı fuar alanında yapılacak.