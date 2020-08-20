Corvette rekor kırdı!

Geride bıraktığımız hafta içerisinde Bowling Green fabrikasında Arctic White renginde üretilen 1 milyon 750 bininci Corvette banttan indi. Otomobilin beyaz gövdesine göre iç kısmı Adrenaline Kırmızı renki döşemeye sahip.

1953 yılından beridir üretilen otomobil ''Kaslı Amerikan'' otomobilleri ve ''Spor Otomobil'' kavramları geçmişinde çok önemli bir yere sahip. Marka için çok önemli bir mihenk taşı olan bu otomobil Z51 performans paketine de sahip.

Bowling Green Fabrikası Müdürü Kai Spande, ''Bu tarz mesafe taşları Corvette gibi modeller için her 10 senede bir karşılaşılan durum. Ancak bu defa bu üretim adedine ulaştığımız model alışkın olduğumuz Vette’ye göre daha farklı, çünkü bu otomobil ortadan motorlu ilk Corvette.'' dedi.

Bu otomobil Ulusal Corvette Müzesi’ndeki yerini aldı bile ve 1992 yılında üretilen 1 milyonuncu ayrıca 2009 yılında üretilen 1.5 milyonuncu modelle birlikte sergilenecekler.

58 bin 900 dolarlık liste fiyatına sahip olan otomobil 0’dan 100 km/s shıza 3 saniyenin altında erişebiliyor. Z51 kodlu olan bu otomobilin 6.2 litrelik, V8 silindirli motoru ise 495 beygir güç ve 637 Nm tork üretebiliyor.