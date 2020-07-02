BİST116.9011.38EURO7.720.28USD6.850.15ALTIN388.14-0.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Porsche Taycan'ın ucuz versiyonu Çin'de!
    ABONE OL
    02.07.2020 - 16:27 |

    Porsche Taycan'ın ucuz versiyonu Çin'de!

    Porsche’nin Türkçe isimli versiyonu Porsche Taycan’ın en ucuz versiyonu Çin’de tanıtıldı. İşte elektrikli Porsche Taycan’ın en ucuz versiyonunun özellikleri.

    Porsche Taycan'ın ucuz versiyonu Çin'de!

    Porsche Taycan'ı ilk etapta dört tekerlekten çekişli yüksek performanslı versiyonlarıyla satışa sunan otomotiv devi, serinin giriş seviyesinde yer alacak olan arkadan itişli Taycan'ı tanıttı.

    Serinin giriş seviyesinde yer alan Porsche Taycan'ın Çin'de görücüye çıkarılması modelin özellikleri de netlik kazandı.

    Porsche Taycan’ın yeni versiyonu iki farklı batarya ve güç seçeneği sunacak.

    Performance Battery adı verilen 79.2 kWh’lık batarya seçeneğine shaip olan versiyon 408 beygir gücüne çıkabiliyor.

    Standart bataryaya sahip versiyon dolu batarya ile 414 kilometre sürüş menzili sunuyor.

    Performance Battery Plus adındaki 93.4 kWh’lık bataryaya ev sahipliği yapan versiyon ise 489 kilometre menzil sunuyor.

    Standart bataryaya sahip Posche Taycan’ın  Çin’deki başlangıç fiyatı 125 bin dolar, büyük bataryalı versiyonun başlangıç fiyatı ise 134 bin dolar olarak açıklandı.

    İkinci isim Türkçe

    Türkçe TAY ve CAN sözcüklerinin birleşiminden oluşan model Volkswagen  Group'un bir modeline verdiği ikinci Türkçe isim olmuştu.

    Kurt sürüsünün ortasında kaldı, canını böyle kurtardıBatman’ın Gercüş ilçesinde kurt sürüsünün ortasında kalan tavşan, ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kimse yardım etmedi! Boğularak can verdi

    Kimse yardım etmedi! Boğularak can verdi

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    Son dakika haberleri... İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü! Kilitledi...

    Son dakika haberleri... İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü! Kilitledi...

    Sıradaki Haber