Porsche Taycan'ın ucuz versiyonu Çin'de!

Porsche Taycan'ı ilk etapta dört tekerlekten çekişli yüksek performanslı versiyonlarıyla satışa sunan otomotiv devi, serinin giriş seviyesinde yer alacak olan arkadan itişli Taycan'ı tanıttı.

Serinin giriş seviyesinde yer alan Porsche Taycan'ın Çin'de görücüye çıkarılması modelin özellikleri de netlik kazandı.

Porsche Taycan’ın yeni versiyonu iki farklı batarya ve güç seçeneği sunacak.

Performance Battery adı verilen 79.2 kWh’lık batarya seçeneğine shaip olan versiyon 408 beygir gücüne çıkabiliyor.

Standart bataryaya sahip versiyon dolu batarya ile 414 kilometre sürüş menzili sunuyor.

Performance Battery Plus adındaki 93.4 kWh’lık bataryaya ev sahipliği yapan versiyon ise 489 kilometre menzil sunuyor.

Standart bataryaya sahip Posche Taycan’ın Çin’deki başlangıç fiyatı 125 bin dolar, büyük bataryalı versiyonun başlangıç fiyatı ise 134 bin dolar olarak açıklandı.

İkinci isim Türkçe

Türkçe TAY ve CAN sözcüklerinin birleşiminden oluşan model Volkswagen Group'un bir modeline verdiği ikinci Türkçe isim olmuştu.