Ağız Kokusu Ramazanda Başınıza Dert Olmasın

Ağız kokusu sosyal yaşamda büyük sorun yaratırken, Ramazan ayında en sık şikayet ettiğimiz sağlık sorunlarından biri haline geliyor. Dentistanbul Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dt. Canel Eligül Ramazanda ağız kokusunun en önemli nedeninin kuruluk olduğunu belirterek, günlük ihtiyacımız olan suyu iftardan sahura kadar olan süreçte almamız gerektiğini söyledi.



Ramazanda ağız - diş sağlığına daha çok dikkat etmemiz gerektiğini ifade eden Dt. Canel Eligül, “Ramazan ayı boyunca dişler, dil sırtı ve diş eti bölgelerinin temizlenmesinin önemi daha da artmaktadır. İftar ve sahurda yenilen yemeklerden sonra ağızdaki asit-baz dengesi tamamen bozulur, asit oranında artış olur. Dolayısıyla, bakteri çoğalması için uygun ortam meydana gelir. Yemek yenildikten sonra hemen yatılırsa birikintiler nedeniyle daha çok bakteri üreyebilir” diye konuştu.



Ağız su ile çalkalanmalı



Ağız kokusunun en önemli nedenlerinden birinin kuruluk olduğuna işaret eden Dt. Eligül, “İftardan sahura kadarki süreç içinde vücudun azalmış su miktarını yerine koymak sağlık için gerekli olduğu kadar ağız kokusu içinde önemlidir” dedi.



Dt. Canel Eligül, Ramazan ayına girilmeden ağız kontrolünü mutlaka yaptırmak gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:



“Ağız içinde var olan çürükler, dişeti problemleri, eskimiş dolgular, köprüler, zamanla gıda birikmesine yol açacağından kötü kokulara neden olabilir. Oruçlu olmanın etkisi ile ağız kokusu riskinin artacağı göz önüne alındığında; ağız bakımının yapılarak Ramazan ayına girilmesinin önemi daha da artmaktadır.”



Dt. Canel Eligül, ağız kokusunun ölçülebildiğine de dikkati çekerek, ölçümün ardından yüzde 70 oranında tedavi edilebildiğini anlattı.



Canel Eligül Ramazan öncesi ağız – diş sağlığı için şu önerilere bulundu:



• Ramazan öncesi ağız muayenenizi ve gerekli ise tedavinizi yaptırmak



• Günlük ağız bakımınızı iyi yapmak (fırçalama, diş ipi ve çinko içerikli macun ve gargara kullanımını ihmal etmemek).



• Gıdaları iyi çiğnemek (mide yükünü azaltarak, kabızlığı önlemek)



• Özellikle sahurda aşırı şekerli yiyeceklerden kaçınmak



• Ağız kokusunu azaltıcı gıdaları öğünlerimize dahil etmek (tarçın, yeşil çay, her türlü çerez, ceviz, fıstık vs)



• Ağız kokusunu arttırıcı yiyeceklerin (yumurta, süt ürünleri gibi) tüketim zamanlarına dikkat etmek.



• Oruçlu bulunan zaman diliminde, ağız kuruluğunun önüne geçmek amacıyla zaman zaman suyla ağız çalkalaması yapılması yararlı olacaktır.