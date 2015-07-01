01.07.2015 - 11:45 |
Bayat pideden pizza
Akşam iftar için aldığınız ancak hepsini bitiremediğiniz pideleri sahurda değerlendirebilirsiniz.
Malzemeler:
Yumurta
Kaşar peyniri
Beyaz peynir
Süt
Zeytin
Maydanoz,dereotu
Yapılışı:
Pideleri ikiye bölüp fırın tepsisine dizin. İç kısımları yukarı doğru gelmelidir. bir kapta pide oranına göre 1 veya 2 yumurta, süt, kıyılmış maydanoz, beyaz peynir ve kaşar peyniri karıştırın. Falza sulu bir kıvamda olmamasına özen gösterin. Pidelerin üzerine bu karışımdan koyup hafif kızarana kadar pişirin.
Dilediğiniz başka malzemeleri de ekleyebilirsiniz.