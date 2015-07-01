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    01.07.2015 - 11:45 |

    Bayat pideden pizza

    Akşam iftar için aldığınız ancak hepsini bitiremediğiniz pideleri sahurda değerlendirebilirsiniz.

    Bayat pideden pizza

    Malzemeler:

    Bayat pide

    Yumurta

    Kaşar peyniri

    Beyaz peynir

    Süt

    Zeytin

    Maydanoz,dereotu

    Yapılışı:

    Pideleri ikiye bölüp fırın tepsisine dizin. İç kısımları yukarı doğru gelmelidir. bir kapta pide oranına göre 1 veya 2 yumurta, süt, kıyılmış maydanoz, beyaz peynir ve kaşar peyniri karıştırın. Falza sulu bir kıvamda olmamasına özen gösterin. Pidelerin üzerine bu karışımdan koyup hafif kızarana kadar pişirin.

    Dilediğiniz başka malzemeleri de ekleyebilirsiniz.

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