Bayat pideden pizza

Malzemeler:

Bayat pide

Yumurta

Kaşar peyniri

Beyaz peynir

Süt

Zeytin

Maydanoz,dereotu

Yapılışı:

Pideleri ikiye bölüp fırın tepsisine dizin. İç kısımları yukarı doğru gelmelidir. bir kapta pide oranına göre 1 veya 2 yumurta, süt, kıyılmış maydanoz, beyaz peynir ve kaşar peyniri karıştırın. Falza sulu bir kıvamda olmamasına özen gösterin. Pidelerin üzerine bu karışımdan koyup hafif kızarana kadar pişirin.

Dilediğiniz başka malzemeleri de ekleyebilirsiniz.