Çabuk acıktıran besinler

Oruç tutanlar için yeterli ve dengeli beslenme çok daha önem kazanırken, uzun açlık sürecinde yumurta, süt ve süt ürünleri, mevsim sebzeleri ve kurubaklagiller başta olmak üzere tok tutma özelliğine sahip besinlere de mutlaka yer vermek gerekiyor.



Peki içeriğindeki bileşenler nedeniyle çabuk acıktırma özelliğine sahip besinlere nasıl yaklaşmalı?



Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, “Oruç tutan herkes mutlaka sahura kalkmalı ve sahurda protein içeriği yüksek, uzun süre tok tutmayı sağlayan, ekstra susuzluk hissine neden olmayacak yiyeceklerle hafif ve doyurucu bir öğün yapmalıdır.



Peynir, yumurta, ceviz, domates, salatalık, yeşillik, süt, tam tahıllı ekmek gibi yiyecekler sofrada yer almalıdır. Çabuk acıktırmaya neden olan besinlerin sahurda tüketiminden mutlaka kaçınılması gerekir” diyor.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, çabuk acıktıran besinleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

• Bal, reçel, sürülebilen çikolata

Sahurda bal, reçel, sürülebilen çikolata gibi tatlı grubu yiyecekler hem kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşürerek çabuk acıkmaya yol açıyor hem de susatıyor. Bu nedenle sahurda şeker kaynaklarına yer vermeyin.

• Ramazan pidesi

Ramazanın olmazsa olmaz yiyeceklerinden pideyi sahurda tüketmek doğru değil. Çünkü; besinlerin şeker yükü anlamına gelen glisemik indeksi yüksek yiyecekler çabuk acıkmaya neden oluyor ve pide de glisemik indeksi yüksek bir besin. Pideyi haftada 2-3 kere 1-2 avuç büyüklüğünde iftarda tüketebilirsiniz. Sahurda; tam tahıllı ekmek tüketerek tokluk sürenizi uzatabilirsiniz.



• Patates

Patates; yenildikten sonra kısa sürede yeniden acıktıran yiyeceklerden biri. Çabuk acıktırma özelliğinin yanısıra kızartma olarak tüketilirse sağlığa zarar veriyor. Kızartılmış patatesi günlük beslenme alışkanlıklarınız arasından çıkarın; sahurda da tüketiminden kaçının.

• Kavun, karpuz, üzüm

Meyveler içerdikleri vitamin, mineral, posanın yanısıra belirli miktarlarda şeker içeriyor. Yüksek şeker içermek aynı zamanda çabuk acıktırmak anlamına geliyor. Özellikle; kavun, karpuz, üzüm gibi diğer meyvelere göre daha yüksek şeker içeren meyveleri sahurda tüketmeyin.



• Taze sıkılmış meyve suları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, vitamin, mineral ve posadan zengin olan meyve grubunun iftardan 1 saat sonra veya sahurda aşırıya kaçmadan tüketilmesini önerirken “Buna karşın taze sıkılmış dahi olsa meyve suyunu önermiyoruz. Çünkü meyve suyu içtiğinizde hem 3-4 meyvenin şekerini yüklenmiş olursunuz hem de çabuk acıktıran bir içecek içmiş olursunuz” diyor.

