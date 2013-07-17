Çay, kahve yerine su

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülperi Çelik, oruç tutanların içecek olarak çay, kahve, gazlı içecekler yerine su, süt, ayran tüketmelerinin hem sıvı ihtiyacını, hem mineral ihtiyacını karşılayacağını söyledi.Yrd. Doç. Dr. Gülperi Çelik, sıcak havalarda su kaybının fazla olduğunu, metabolizmanın uzun süre susuz kalması nedeniyle bağırsak hareketlerinin yavaşladığını ve bunun sonucunda da böbrek rahatsızlıklarının başladığını belirterek, “Sıcak havanın etkili olduğu bu aylarda oruç tutanların başta su olmak üzere sıvı tüketimini artırması gerekir. Günlük su ihtiyacının tamamının sahurda alınmaması gerekir. Sıvı gıdalar, iftardan itibaren yavaş yavaş alınmalıdır. İçecek olarak çay, kahve, gazlı içeceklerin yerine su, süt, ayran tüketmek hem sıvı ihtiyacını, hem mineral ihtiyacını karşılar. Aksi takdirde başta böbrekler ve diğer iç organlar susuz kalacağı gibi, posa alımının da azalmasına bağlı kabızlık gibi problemler yaşanabilir. İftarla birlikte sıvı almaya azami dikkat edilmelidir. Ancak bir defada 1 litre ve üzeri su içmek, üzerine yemek yemeye çalışmak, mideyi çok rahatsız eder ve sindirim sistemini olumsuz etkiler. Önerilen su miktarı 10- 15 bardak şeklinde düşünülürse, bunu iftar ile sahur arasına dağıtarak içmek, bir seferde 2 bardağı geçmemek faydalı olacaktır” dedi.



Çay ve kahve tüketiminin su ile karşılaştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Çelik, “Çay ve kahve tüketimi ile su tüketimi aynı şey değildir. Çay ve kahve ertesi gün daha çok susuzluk hissettirebilirler. Dolayısıyla iftarla sahur arasında çay maksimum 4-5 fincanı geçmemelidir. Bitki çayları faydalıdır, ancak yine su kaybettirici özellikleri düşünülerek 2- 3 fincanı geçmemelidir. Havaların çok sıcak olmasıyla birlikte soda içmek de açığı kapamak için faydalı olacaktır. Gece boyunca su, taze sıkılmış meyve suları, komposto ve bitki çayları içilerek eksiklik giderilebilir. Sıcak nedeniyle sıvı kaybedenlerde bazı mineral kayıpları da ortaya çıkabilir. En büyük kayıp sodyumda ortaya çıkar. Bu yüzden sıcakta çalışanlar ve aşırı terleyenlerin kaybedilen sodyumu almaları için iftarda tuzlu ayran içmelerini öneriyoruz. Aksi halde, bedenin dengesi bozularak, çeşitli rahatsızlıklar meydana gelebilir” şeklinde konuştu.