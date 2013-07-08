Çorbadan sonra ara verin

Trabzon Özel İmperial Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz,gün boyu hareketten kaçınmak veya iftardan sonra yatmak alınan enerji ve harcanan enerji arasındaki dengesizlik nedeniyle kilo alımına neden olacağını hatırlatarak iftardan sonra kalbi yormayacak şekilde 30-40 dakikalık yürüyüş yapılması gerektiğini kaydetti.Yılmaz, gün boyu hareketten kaçınmak veya iftardan sonra yatmanın alınan enerji ve harcanan enerji arasındaki dengesizlik nedeniyle kilo alımına neden olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu sebeple dengeli beslenmenin yanında iftardan sonra kalbi yormayacak 30-40 dakikalık yürüyüş yapılmalıdır. Ramazan ayında yemek saatlerinin değişmesi, öğün sayısının azalması ve yemeklerdeki çeşitliliğin artması gibi beslenme şeklinde önemli değişiklik meydana gelmektedir. Gün boyunca yaşanan açlık sebebiyle kan şekeri düşmekte, yorgunluk, baş ağrısı ve dikkat eksikliği görülmektedir."



Oruç metabolizmayı yavaşlatır



Uzun süre besin tüketilmemesi halinde metabolizmanın savunmaya geçerek çalışma hızını düşüreceğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: “ Oruç metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Uzun süre besin tüketilmemesi halinde metabolizma savunmaya geçecek ve çalışma hızını düşürecektir. Ramazan ayında tüketilen öğün sayısının artırılması ve yürüyüşler sayesinde metabolizma hızı düzene girecektir. Ramazan ayı beslenme planı iftar ve sahur olmak üzere iki ana öğünden oluşmaktadır. Bu iki ana öğüne en azından bir ara öğün ilave edilmelidir. Aç kalacağım korkusuyla yağlı yemekler sahurda tercih edilmemelidir. Hem tok tutması hem de yaşanılacak rahatsızlıkları önlemesi nedeniyle sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi kahvaltılık ve çorba tüketilmelidir. Tercihe göre, sahur menüsüne meyve ilave edilebilir. Sahurda salataya ağırlık verilmesi ve protein kaynağının tüketilmemesi günün erken saatlerinde acıkmaya neden olacaktır.”İftarda yemeklerin iyice çiğnenerek yavaş yavaş yenilmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "İftarda yemekler iyice çiğnenmeli ve yavaş yavaş yenmelidir ki mide bağırsak problemleri yaşanmasın. Çorba içildikten sonra 10-15 dakika yemeğe ara verilmelidir. Yemek olarak etli sebze yemeği, kurubaklagiller, et, tavuk, balık, pilav, makarna, salata tercih edilebilir. Yemeklerin pişirme yöntemine dikkat edilmeli kızartma yerinde, ızgara, fırında, haşlama gibi pişirme yöntemleri kullanılmalıdır. Uzun süre aç kaldıktan sonra yenilen yemeklerin ardından tatlı ihtiyacı olabilir. Seçilen tatlılar dondurma gibi sıcak yaz günlerinde serinletici ve sütlü tatlı olabilir. İftardan sonra en az bir ara öğün yapılmalıdır. Bu öğünlerde süt grubu ve meyve bulunmalıdır. Tüketilen meyveler kabuklu olursa bağırsağın düzenli çalışmasına neden olur. Gün boyu hareketten kaçınmak veya iftardan sonra yatmak alınan enerji ve harcanan enerji arasındaki dengesizlik nedeniyle kilo alımına neden olmaktadır. Bu sebeple dengeli beslenmenin yanında iftardan sonra kalbi yormayacak 30-40 dakikalık yürüyüşler yapılmalıdır."Ramazan ayının yaz aylarında olması nedeniyle vücuttan terle su kaybı olduğunu anlatan Yılmaz, bu nedenle iftar ve sahur arasında 2- 2,5 litre su tüketilmesini tavsiye etti.