Bakara Suresi Kaç Ayettir? Bakara Suresinin Bulunduğu Sayfa Kaçtır?

Hicret'in 1. ve 2. yıllarında Medine'de indirilen Bakara suresi, ayrıca bazı ayetleri Mekke'de nazil olmuştur. Veda Haccı sırasında 281 ayet Mekke'de gerçekleşir. Bakara Suresi aynı zamanda belli başlı ayet sayısından oluşur ve Kur'an-ı Kerim'in belli bir sayfasında yer alır.



Bakara Suresi Kaç Ayettir?



Pek çok insan bakara suresinin kaç ayetten oluştuğunu merak ediyor. Bunun için internet üzerinden sıkça araştırma yapılmaktadır. Bakara Suresi 286 ayetten oluşur ve aynı zamanda Kuranı Kerim'in en uzun suresi olarak da bilinmektedir. Sadece 281. ayeti Veda Haccı esnasında Mekke'de nazil olmuştur. Diğer ayetler ise Medine'de indirilmiştir. Bu dönem Hicretin 1. ve 2. yıllarına denk gelir. İçerdiği anlamı ve anlatmak istedikleri ile beraber Kur'an-ı Kerim içerisindeki en önemli surelerden biridir.



Bakara Suresinin Bulunduğu Sayfa Kaçtır?



Toplamda 286 ayetten oluşan Bakara Suresi, Kur'an-ı Kerim içerisinde 1,2 ve 3. cüzdedir. Bununla beraber bakarız suresi Kur'an-ı Kerim'de 2. sayfadan başlar. Bu doğrultuda 2. sayfa ile başlamasının yanı sıra 50. sayfaya kadar devam eder. Böylece Bakara suresini 49 sayfadan oluştuğunu söylemek mümkün. Bu yönüyle de Bakara Suresi Kur'an-ı Kerim'deki en uzun sure şeklinde ifade edilmektedir.



Kur'an-ı Kerim'in 2. sayfasından başlamak suretiyle 50. sayfaya kadar Bakara suresini okumak mümkün. Bu doğrultuda 1. cüz 1. ayetten 141 ayete kadar devam eder. 2. cüz ise 142. ayetten başlar ve 253 ayete kadar devam eder. 3. cüz ise 253. ayetten başlayarak sure tamamlanır.