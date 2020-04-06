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    06.04.2020 - 21:28 |

    Baki Nedir? Bakilik Ne Demektir? Tdk'ya Göre Baki Kalmak Ne Anlama Gelir?

    Dilimizde sıklıkla kullanılsa da anlamı ve kullanım şekilleri bilinmeyen kelimeler yer almaktadır. Baki kelimesinin anlamı ve kullanım şekilleri de merak edilmektedir. İsim olarak da kullanılan baki kelimesi TDK sözlüğünde yer almaktadır. Baki nedir? Baki kelimesinin dini anlamı nedir? TDK sözlüğüne göre baki kalmak ne demektir? Bakilik ne demektir? Şeklindeki soruları cevaplayarak kelimenin kullanımını açıklamak mümkün olmaktadır.

    Baki Nedir? Bakilik Ne Demektir? Tdk'ya Göre Baki Kalmak Ne Anlama Gelir?

    Arapça kökenli olan baki kelimesi, daimi olmayan, sürekli, bir miktardan geri kalan anlamları ile kullanılmaktadır.

    Bakilik Ne Demektir?

    Baki Esma-ül Hüsna arasında yer alan Allah'ın 99 isminden sadece bir tanesidir. Sonu olmayan, ölümsüz olan anlamını içermektedir. Allah'ın sonsuzluğunu, daimi olduğu sıfatını anlatmak için kullanılan bir isimdir. Ve sadece Allah a ait özellikleri vurgulaya isimler arasında yer almaktadır.

    TDK Sözlüğüne Göre Baki Kalmak Ne Demek?

    TDK ya göre baki; sürekli, öteki, bir şeyden geri kalan anlamına gelmektedir. Sözlükte baki kalmak; kalınlı olmak, sürekli, bir şeyden artmak anlamlarına gelmektedir.

    Bakilik Ne Demektir?

    Bakilik, baki kelimesinden türemiştir. Baki olma, sonsuz olma, daimi kalıcı olma anlamlarına gelmektedir. Süreklilik anlamı ile de kullanılmaktadır.

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