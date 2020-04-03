Beka Nedir, Ne Anlama Gelir? Tdk'da Beka Ne Demek? Beka Kelimesinin Sözlük Anlamı

Bir devlet açısından anayasal düzenin, iç-dış tehditlere karşı korunması gerektiği, toprak bütünlüğünün bozulmaması suretiyle devamlılığının sağlanması anlamına gelmektedir. Bu anlam üzerinden cümle içerisinde kullanılabilmektedir.



Beka Ne Anlama Gelir?



Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçeye girmiş olan beka sözcüğü; var olmak, sonunun bulunmaması, kalıcı anlamları üzerinden farklı şekillerde cümle içerisinde kullanılabilir.



TDK’da Beka Ne Demek?



Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Beka kelimesi ‘Kalıcılık’ anlamı taşımaktadır. Ölmezlik şeklinde bu sözcük daha çok bir devlet için değerlendirilir. Tabii farklı anlamlar içinde vurguyu etkilemek için kullanılabilmektedir.



Beka Kelimesinin Sözcük Anlamı



Beka kelimesi pek çok farklı kelime üzerinden tabir edebilmektedir. Ancak her tabir birbiriyle benzerlik gösterir. Daha çok kalıcılık, bir şeyin devamını sürdürmek ve ölümsüzlük anlamları üzerinde günümüzde kullanılmaktadır. Son dönemlerde basında duyulması ve sıkça kullanılması bu anlam üzerinden gerçekleşir.