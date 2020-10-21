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    21.10.2020 - 01:34 |

    Dinimizde Kaç Çeşit Kurbanlık Vardır? İslam'da Kurbanın Şartları Ve Önemi

    İslam geleneğine ve şartlarına bağlı olarak birçok farklı kurban çeşitleri bulunmaktadır. Bu kurbanlıklar amaca bağlı olarak ve İslam'ın getirdiği şartları uygun şekilde gerçekleştirilir. Peki dinimizde kaç çeşit kurbanlık vardır? İslam'da kurbanın şartları ve önemi.

    Dinimizde Kaç Çeşit Kurbanlık Vardır? İslam'da Kurbanın Şartları Ve Önemi

    Pek çok insan İslamiyet'in getirdiği kurbanlık çeşitlerini öğrenmeye çalışıyor. Bu konuda insanların dileğini yerine getirecek olan Yüce Allah'a şükretmek amaçlı adanan kurbanlar ile beraber, çocuk doğumu gibi birçok farklı amaç yer almaktadır. Burada önemli olan kurbanın amacına ve usulüne uygun şekilde doğru bir adak gerçekleştirmektir.

    Dinimizde Kaç Çeşit Kurbanlık Vardır?

    Dinimizde kaç çeşit kurbanlık var pek çok kişi merak ediyor. Özellikle bir amaç doğrultusunda kurban adamak isteyen insanlar, bunun olup olmadığını öğrenmek için İslamiyet’teki kurbanlık çeşitlerini araştırmaktadır. Kurban Bayramı dışında kesilen kurbanlık çeşitlerinin şunlar olduklarını söylemek mümkün;

    - Şükür kurbanı
    - Akika kurbanı
    - Adak kurbanı
    - Heyd kurbanı

    Bu şekilde amaca bağlı olarak kurbanlar İslamiyet'e uygun şekilde verilen şartlar doğrultusunda adanmakta ve kesilmektedir. Bunlar Kurban Bayramı ile beraber Allah için yapılan adakların yanı sıra, bebeğin doğumu ile gerçekleşen adaklar da bulunmaktadır. Ayrıca haccı ve umreyi birlikte yapan kişiler için de yine ortak amaç altında yapılan kurban kesimleri bulunmaktadır.

    İslam'da Kurbanın Şartları ve Önemi

    İslam'da kurbanın pek çok şartı ve önemi bulunmaktadır. En başta Allah’a yakınlık sağlamayı imkan kılan ve vesile olan amaç yer almaktadır. Ancak sadece bu amaç ile kalmaz. Aynı zamanda fakir ve fukaraya yardım etmek, amaca uygun şekilde İslamiyet’in Usulüne göre kesim yapmak gibi birçok önemi bulunmaktadır. Kurbanlığın en önemli şartı ise İslami usullere uygun biçimde kesim gerçekleştirmektir. Böylece ibadet maksadıyla yapılan kesim, pek çok hayırlı durumları vesile olmaktadır.

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