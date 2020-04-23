Ecmain Ne Demek? Kısaca Ecmain Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Ecmain kelimesi, hepimiz, cümlemiz anlamına gelmektedir.



Ecmain Ne Demek?



Halk arasında kullanılan yabancı kökenli kelimeler bulunmaktadır. Ecmain kelimesi de Arapça olan bir kelimedir. Ecmain kelimesi özellikle söylenen bir iyi temenni ya da dua için cevaben kullanılmaktadır.



"Yaşamın daha güzel olur inşallah, sıkıntılarından çabucak kurtulursun, Allah gönlündeki güzellikleri nasip etsin" diyen birisine ecmain sözcüğü ile cevap verilebilmektedir. "Amin ecmain" ya da "inşallah ecmain" demilerek cevap verilir. Burada güzel dilek ve duanın herkes için olması temennisi bulunmaktadır.



Kısaca Ecmain Kelimesi Ne Anlama Gelir?



Ecmain kelimesi kısaca, hepimiz için, cümlemiz için anlamına gelmektedir. Edinilen duanın hepimiz için geçerli olması isteğini belirten cevaptır. Bu anlamı ile toplumda sıklıkla kullanılan bir kelimedir.



Ecmain kelimesi daha çok edilen bir duanın arkasından kullanılmaktadır. Arapça olan ecmain kelimesi Türkçede herkes, hepimiz anlamına gelmektedir.