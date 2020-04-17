El-Bâsıt Ne Demek? El-Bâsıt Fazileti Ve Anlamı

El-Bâsıt Esmaül Hüsnası'nın anlamı ''dilediğinde bolluk vererek açan ve genişleten anlamına gelmektedir. Allah'ın 99 isminden biri olan El-Bâsıt isminin faziletleri de bulunmaktadır.

El-Bâsıt Anlamı Nedir?

Kökeni Arapça olan El-Bâsıt isminin anlamı birkaç farklı biçimde açıklanmıştır. Bu açıklamalar aşağıda sizlere belirtilmiştir.

- Ferahlatan, genişleten.

- Her hayrı olanı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan, dilediği zaman bolluk veren.

- İstediğinin maddi ve manevi olarak rızkını vererek genişleten, ruhları veren. Allah'ın her hayrı vermesi, lütuf ve rahmetini kullarına yayan yüce yaratıcı.

- Kullarına rızk, neşe ve rahatlık veren.

El-Bâsıt Faziletleri Nedir?

- Her gün bir bardak suya ''Ya Bâsıt celle celâlühû'' 72 kere okunur ise kişinin kalbinde hikmet pınarları kaynar.

- Her gün ''Ya Bâsıt, Allâmü'l-guyûb celle celâlühû'' zikrine devam edilir ise rızk artar ve unutkanlıklar kişilerde var ise geçer.

- Haftanın cuma gününde 5184 kere bir bardak su ile psikolojik rahatsızlığı olan birine içirilir ise kısa zamanda iyileşir ve şifa bulur.

- Ya Bâsıt ismini zikreden vatandaşlar güven içinde olurlar. Korku ve endişelerden uzaklaşırlar.

- Kalbi geniş olur, keyif ve neşesi artar. Çevresinde rızkı ve itibarı artarak kalp gözü açılır.

- Her gün sabah namazından sonra 72 kere Ya Bâsit ismi zikredilir ise zikreden kişinin rızkı bollaşır.

- Bâsıt adını sürekli anan kişiler şiddetli üzüntü ve kederlerinden uzaklaşarak, kederleri sevince ve neşeye dönüşür.

- Bâsıt ismi cuma gününde mühüre kazıyıp üzerinde taşıyan kişiler kalp huzuru içinde yaşar.