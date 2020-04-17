El-Berr Ne Demek? El-Berr Fazileti Ve Anlamı

Allah'ın isimlerinden olan El-Berr ismi Berrü kökünden türemiştir. Bunun anlamı ise kara ve kıtalar anlamına gelmektedir. El-Berr isminin anlamı kara, kıta ve yeryüzü ne kadar geniş ise Rabbimizin iyiliği de o kadar geniştir ve sonsuzdur manasına gelmektedir.



El-Berr Anlamı Nedir?



Berrü kökünden türemiş ve Allah'ın 99 isminden biri olan El-Berr ismi anlamı yeryüzü ve kıtalar ne kadar geniş ise, Rabbimizin iyilikleri de o kadar geniştir. Her türlü iyilik, ihsan, itaat ve doğruluk anlamlarına da gelmektedir. El-Berr Esmasının ıstılah anlamı aşağıda sizlere açıklanmıştır.



- Yarattıklarına karşı rahmet ve ihsanı bol olandır.

- Söz ve hareketlerine mutlak sadık olandır.

- Bütün yarattıklarına rızk taksim eden ve rahmeti ile muamele edendir.

- Takva sahibi olan kullarına çok sevap verendir.

- Güzel düşünce ve duygulara sahip olan kullarını mükafâtlandırandır.

- Kötülüklerden vazgeçen kullarını mükafâtlandırandır.

- İsyan eden kullarına işledikleri günahlar oranında cezalandırandır.

- İbadet eden ve kendisine yönelen kullarına hidayeti ile muamele edendir.



El-Berr Faziletleri Nedir?



- El-Berr ismi kötülükten korunmak ve iyilik, ilahi insanlara nail olmak için ''Ya Berr Celle Celalühü'' diyerek 202 kere okunur.

- Bu ismin zikrine devam eden kişi büyük bir günah işler ise tevbe edebilir.

- Yolculuğa çıkan kişiler ''Ya Berr Celle Celalühü'' 202 kere tekrar eder ise salimen evine döner.

- Ya Berr ismini okumaya devam eden kişiler tüm mahlukatın kötülüklerinden emin olur.