El-Berr Ne Demek? El-Berr Fazileti Ve Anlamı
Esmaül Hüsna Allah'ın 99 ismi bulunmaktadır. Esmaül Hüsna'nın anlamı ise en güzel isimler manasına gelmektedir. Allah'ın her bir isminin farklı anlamları ve faziletleri bulunmaktadır. Esmaül Hüsna isimlerinden birisi de El-Berr ismidir. Peki El-Berr isminin anlamı nedir? Bu ismin faziletleri nelerdir? El-Berr isminin anlamı ve faziletlerini sizler için derledik.
Allah'ın isimlerinden olan El-Berr ismi Berrü kökünden türemiştir. Bunun anlamı ise kara ve kıtalar anlamına gelmektedir. El-Berr isminin anlamı kara, kıta ve yeryüzü ne kadar geniş ise Rabbimizin iyiliği de o kadar geniştir ve sonsuzdur manasına gelmektedir.
El-Berr Anlamı Nedir?
Berrü kökünden türemiş ve Allah'ın 99 isminden biri olan El-Berr ismi anlamı yeryüzü ve kıtalar ne kadar geniş ise, Rabbimizin iyilikleri de o kadar geniştir. Her türlü iyilik, ihsan, itaat ve doğruluk anlamlarına da gelmektedir. El-Berr Esmasının ıstılah anlamı aşağıda sizlere açıklanmıştır.
- Yarattıklarına karşı rahmet ve ihsanı bol olandır.
- Söz ve hareketlerine mutlak sadık olandır.
- Bütün yarattıklarına rızk taksim eden ve rahmeti ile muamele edendir.
- Takva sahibi olan kullarına çok sevap verendir.
- Güzel düşünce ve duygulara sahip olan kullarını mükafâtlandırandır.
- Kötülüklerden vazgeçen kullarını mükafâtlandırandır.
- İsyan eden kullarına işledikleri günahlar oranında cezalandırandır.
- İbadet eden ve kendisine yönelen kullarına hidayeti ile muamele edendir.
El-Berr Faziletleri Nedir?
- El-Berr ismi kötülükten korunmak ve iyilik, ilahi insanlara nail olmak için ''Ya Berr Celle Celalühü'' diyerek 202 kere okunur.
- Bu ismin zikrine devam eden kişi büyük bir günah işler ise tevbe edebilir.
- Yolculuğa çıkan kişiler ''Ya Berr Celle Celalühü'' 202 kere tekrar eder ise salimen evine döner.
- Ya Berr ismini okumaya devam eden kişiler tüm mahlukatın kötülüklerinden emin olur.