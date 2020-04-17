El-Gafûr Ne Demek? El-Gafûr Fazileti Ve Anlamı

El-Gafûr affı, mağfireti bol olan anlamına gelmektedir. El-Gafûr isminin farklı anlamları da açıklanmaktadır. El-Gafûr isminin anlamı ve faziletleri merak konusu olmuştur. El-Gafûr isminin anlamını ve faziletlerini öğrenmek mümkündür.

El-Gafûr Anlamı Nedir?

Allah'ın Esmaül Hüsnası 99 tanedir. Bulunan her ismin faziletleri birbirinden güzel ve bereketlidir. Bu isimlerden birisi de El-Gafûr ismidir. Marifeti bol olan anlamına gelen El-Gafûr isminin anlamı farklı şekillerde açıklanmaktadır. El-Gafûr isminin hangi manaya geldiği aşağıda belirtilmiştir.

- Kulların günahlarını örten ve onları cezalandırmayan ve bağışı bol anlamına gelmektedir.

- Marifeti çok olan O'dur.

El-Gafûr Esmasının Ebced değeri ve zikir saatleri bulunmaktadır. El-Gafûr isminin zikir günü 1286'dır. El-Gafûr isminin zikir saati Güneş saatidir. El-Gafûr isminin zikir günü ise hatanın para günüdür. El-Gafûr ismi Kuran'da birçok ayette geçmektedir. Anlamını okumak ve Türkçe mealini öğrenmek mümkündür.

El-Gafûr isminin diğer isimler gibi ebced değeri ve zikir saatleri bulunmaktadır. El-Gafûr isminin zikir günü 1286 gündür. El-Gafûr isminin zikir saati Güneş saatidir. isminin zikir günü ise pazar günüdür.

El-Gafûr Faziletleri Nedir?

- El-Gafûr ismi, mağfirete nail olmak, bağışlanmak, korkulardan emniyet, büyüklerin kızgınlıklarını söndürmek için ''Ya Gafur Celle Celalühü'' diye toplamda 1286 kere okunmalıdır.

- El-Gafûr ismi ateşli olan hastalıklarda hastaya 3 kere yazılır ise hasta iyileşir.

- Ölümü zorlaştıran, ölüm anında dili tutulan ve şehadet getiremeyen ağır hastalara El-Gafûr ismi ve seyyidü'l istiğfar yazılır ise dili hemen çözülür ve ölümü de kolay olur.