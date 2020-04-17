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    17.04.2020 - 20:46 |

    El-Habîr Ne Demek? El-Habîr Fazileti Ve Anlamı

    Allah’ı Esmaül Hüsna ile zikretmek ve O’na dua ederken bu sıfatları da eklemek, kişiye sonsuz nimetle dönmektedir. Bu kapsamda El-Habir’de Müslümanların duasına sıklıkla eklenen esmalar arasında yer almaktadır. Peki, Allah’ın El-Habir isminin anlamı nedir? Bu esmayla yapılan ibadetlerin faziletleri nelerdir? Sizler için Allah’ın en güzel isimlerinden olan El-Habir’i ve faziletlerini araştırdık.

    El-Habîr Ne Demek? El-Habîr Fazileti Ve Anlamı

    Kur’an-ı Kerim’in farklı ayetlerinde Allah’ın üstün sıfatları olduğundan bahsedilmektedir. Bu noktada, bu sıfatlardan her biri ile zikir çekerek ibadet yapılması da kişi için oldukça faydalı bir durumdur.

    El-Habir Anlamı Nedir?

    El-Habir, anlaşılabilecek en net haliyle “her şeyin iç yüzünü bilmek, onlardan haberdar olmak” manasına gelmektedir. Bu bağlamda, O’nun insanın tüm yaptıklarını bildiği konusu Kur’an-ı Kerim’in 26 ayetinde geçmektedir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Kullarının yaptıklarının ve onların neye ihtiyacı olduğunun farkındadır. Yani O, gizlense dahi her olayın ve durumun iç yüzüne hakim olandır.

    El-Habir Faziletleri Nedir?

    El-Habir sıfatı merkeze alınarak çekilebilecek farklı zikirler bulunmaktadır. Bu zikirler; Ya Habir, Ya Habir Celle Celalühü ve Ya Latif Ya Habir olarak sıralanmaktadır. Zikrin niyetine göre kulun elde edebileceği faziletler ise aşağıdaki gibi listelenmektedir.

     - Bu esmayı her gün çeken kişinin hafızası güçlenir ve ilim konularında başarılı olur.

     - Her sabah okunursa, bazı manevi sırların öğrenilmesine vesile olur.

     - El-Habir ismine hizmet eden melekler, bunu okuyan kişinin isteklerini yerine getirmek için sürekli çaba harcarlar ve izin isterler.

     - Bu ismi zikreden kimse, zalimlerin zulmünden ve düşmanların fenalığından korunur.

     - Yatmadan önce teşbih edildiği takdirde bu kişi Allah’ın da izniyle istediği şeyleri gece rüyasında görür.

     - Ya Habir, tesbihatı yapanlar bir müddet sonra işledikleri günahlardan uzak durmaya başlarlar.

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