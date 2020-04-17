El-Habîr Ne Demek? El-Habîr Fazileti Ve Anlamı

Kur’an-ı Kerim’in farklı ayetlerinde Allah’ın üstün sıfatları olduğundan bahsedilmektedir. Bu noktada, bu sıfatlardan her biri ile zikir çekerek ibadet yapılması da kişi için oldukça faydalı bir durumdur.

El-Habir Anlamı Nedir?

El-Habir, anlaşılabilecek en net haliyle “her şeyin iç yüzünü bilmek, onlardan haberdar olmak” manasına gelmektedir. Bu bağlamda, O’nun insanın tüm yaptıklarını bildiği konusu Kur’an-ı Kerim’in 26 ayetinde geçmektedir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Kullarının yaptıklarının ve onların neye ihtiyacı olduğunun farkındadır. Yani O, gizlense dahi her olayın ve durumun iç yüzüne hakim olandır.

El-Habir Faziletleri Nedir?

El-Habir sıfatı merkeze alınarak çekilebilecek farklı zikirler bulunmaktadır. Bu zikirler; Ya Habir, Ya Habir Celle Celalühü ve Ya Latif Ya Habir olarak sıralanmaktadır. Zikrin niyetine göre kulun elde edebileceği faziletler ise aşağıdaki gibi listelenmektedir.

- Bu esmayı her gün çeken kişinin hafızası güçlenir ve ilim konularında başarılı olur.

- Her sabah okunursa, bazı manevi sırların öğrenilmesine vesile olur.

- El-Habir ismine hizmet eden melekler, bunu okuyan kişinin isteklerini yerine getirmek için sürekli çaba harcarlar ve izin isterler.

- Bu ismi zikreden kimse, zalimlerin zulmünden ve düşmanların fenalığından korunur.

- Yatmadan önce teşbih edildiği takdirde bu kişi Allah’ın da izniyle istediği şeyleri gece rüyasında görür.

- Ya Habir, tesbihatı yapanlar bir müddet sonra işledikleri günahlardan uzak durmaya başlarlar.