El-Kayyûm Ne Demek? El-Kayyûm Fazileti Ve Anlamı

Kayyum kelime anlamı olarak ‘Her şeyin varlığı kendisine bağlı olan; kainatı idare eden.’’ biçiminde tanımlanmaktadır. Bunun üzerinden El-Kayyûm kelimesi kısa manası ile bu anlamın Allah'a ithaf edilmesidir.



El-Kayyûm Nedir?



El-Kayyûm ismini ifade etmek gerekirse ‘Allahu Teala, bizzat kaim ve mevcut olup kimseye muhtaç değildir. Ezeli ve ebedidir. Her şeyin Varlık kazanabilmesi ve bu varlıkların devam edebilmesi ancak ve ancak Allah'ın yaratması ile gerçekleşir. Maddi manevi ihtiyaçlarını giderilmesi ve koruması üzerinden mümkün olur. ‘O’ yerleri ve gökleri ayakta tutandır.



El-Kayyûm Faziletleri Nedir?



El-Kayyûm faziletlerini öğrenmek suretiyle amacınız ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak farklı sayılar üzerinden ism-i şerifi ile getirebilirsiniz.



- İşte başarılı olmak, düşmanları defetmek ve rızık geniş edebilmek için bu ismi şerif 156 kere okunmalıdır,

- Unutkanlıktan kurtulmak için boş bir mekanda 16 kere okunmalıdır. Bu sayede hafıza daha çok kuvvetlenir ve aynı zamanda kalp nurlanır,

- Uykusu çok olan kişi bu İsmi Şerifi söylediği zaman çok uyumaktan kurtulur,

- Kalbinin diri olmasını arzu eden kişiler bu ismi şerifi 40 defa okuyabilir. Bu zikir ile beraber kişinin kalbi dirilir ve aynı zamanda nurlanır.



Bu anlamları ve faziletleri ile beraber yaşam içerisinde istekler yerine gelebilir. Ayrıca pek çok sıkıntı ve dertten kurtulmak için El-Kayyûm Celle Celalühü şeklinde sayılarda bu ismi şerifi okumak gerekmektedir. Allah'ın isimlerinden biri olarak bu adı okumak suretiyle kalp nurlanır, dirilir ve aynı zamanda daha çok güçlenir. Amaca uygun olarak farklı sayılarda ve yerlerde okunması çok önemlidir.