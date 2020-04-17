El-Kerîm Ne Demek? El-Kerîm Fazileti Ve Anlamı

Arapça “ krm” kökünden gelen “karim” kelimesi “kerim” haline dönüşmüştür. Cömert olan, yüce gönüllü ve kerem sahibi demektir. El-Kerim esmasının ebced değeri ve zikir sayısı 270 olarak bilinmektedir. Zikir günü ise mübarek Cuma günüdür. Zikir saati ise Zühre olarak belirlenmiştir. Sabah gün yeni doğduğunda, güneş tam tepedeyken ve ikindi vakti geçmeden, akşam namazı kılındıktan sonra zikir yapılmaktadır. Geceleri uyanıp teheccüd vaktinde namaz kılındıktan sonrada esma zikir etmek daha tesirli olacaktır.

El-Kerim Esmasının Anlamı Nedir?

El-Kerim esması, bağışlaması ve lütfu kulları üzerinde çok olan Allah demektir. Tüm sıfatları kullarına bolca dağıtan yalnızca Kerim olan Allah’tır. Hiçbir karşılık olmadan bolca ikramda bulunandır. Kerimi ve lütfu çok ve geniş olan yalnızca Allah’tır. Kullarına her çeşit iyiliği ve güzelliği karşılıksız veren Allah’tır.

El-Kerim Esmasının Faziletleri Nedir?

Rızkını artırmak için “El-Kerim” esması 270 defa zikredilmelidir. Hasta kişiler üzerine 270 kez okunacak “ Ya Kerim” esmasıyla Allah’ın izniyle şifa bulacaktır. Hem dünyada hem de ahirette güzellikleri ve iyilikleri görmek isteyenler ise “Ya-Kerim” esmasını 270 defa okumaktadır. Uykuya dalmadan önce 270 defa esmanın zikredilmesiyle Allah’ın lütfuna ulaşılmaktadır. Sıkıntı ve dertlerden kurtulmak için “El-Kerim” esması 270 kere zikredilmektedir. Vakit namazlarından sonra 270 defa “El-Kerim” diyerek hayırlı kapıların açılması yakın olacaktır. “Ya Allah Ya Kerim Ya Vehhab” esması 1171 kere dileğine kavuşmak için okunmaktadır.