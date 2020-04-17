El-Latîf Ne Demek? El-Latîf Fazileti Ve Anlamı

Arapça kökenli olan “latif” kelimesi kökü “ltf” olarak bilinmektedir. Hoş, zarif ve ince anlamlarını taşımaktadır. El-Latif esmasının ebced değeri ve zikir adedi 129 olarak bilinmektedir. Zikir günü ise en mübarek gün sayılan Cuma günüdür. Zikir saati ise Zühre’dir. Sabah güneş doğarken, ikindi namazının son vakitlerinde, akşam namazının ardından ve geceleri teheccüd namazlarından sonradır.

El-Latif Esmasının Anlamı Nedir?

El-Latif esması, ayrıntılı her şeyin inceliklerini bilen demektir. Hiç beklenmedik şekilde Allah kullarına iyilik ulaştırandır. Her şeyin en inceliğini bilendir, Yüce Allah sonsuz hikmet sahibidir. Allah sonsuz lütuf sahibidir ve kulları üzerine lütfu bol olandır. Hiç beklenmedik yollardan kullarına faydalı olacak şeyleri ulaştıran yalnızca Allah’tır.

El-Latif Esmasının Faziletleri Nedir?

Günlük 9 defa “Ya Latif” ismi şerifi okumaya devam edenlerin rızkı bollaşır ve evi bereketlenir. Tüm işlerinin yolunda gitmesi ve sonunun hayırlı olmasını isteyen kişiler “Ya Latif” zikrini 133 defa tekrarlanır. Allah’tan derdine derman ve hastalığına şifa bekleyen kişilerin “Ya Latif” zikrine devam etmesi gerekmektedir. İçinden çıkması zor işlerin olması ve ne yapması gerektiğini bilemeyen kişilerin 16.641 defa “Ya Latif” esmasını zikretmelidir. Haceti olan kişilerinde 16.641 kez “Ya Latif” esmasını zikir vaktinde okuması gerekir. Zor bir durumdan kurtulmak isteyenler de 129 defa “Ya Latif” esmasını namazlardan sonra zikir yapmaktadır. Hastalıklara ve güçlüklere karşı dayanıklı olmak için 129 defa zikretmelidir.