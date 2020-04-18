El-Mecid Ne Demek? El-Mecid Fazileti Ve Anlamı

Arapça olan bu kelime “mcd” kökünden gelen “macid” kelimesinden “mecid” kelimesine dönüşmüştür. Şan, şanlı, yüce veya şeref anlamları taşımaktadır. El-Mecid esmasının ebced saati ve zikir sayısı 57 olarak bilinmektedir. Zikir günü ise Cuma günüdür. Esmanın zikir saati Zühre olarak belirtilmiştir. Güneş doğarken ve gökyüzü yeni aydınlanırken, ikindi namazını kıldıktan sonra, gece okuma yapıldıktan sonra veya yatsı namazı sonrasıdır. Zikrin iyi geldiği organlar arasında yüzün sol tarafı ve avuç içleri yer almaktadır.

El-Mecid Esmasının Anlamı Nedir?

El-Mecid esması, şanı yüce ve büyük olan anlamına gelmektedir. Allah, her türlü övgüye layık olandır. Güzel işler nasip eden ve yüksek işlerinden dolayı sevilen ve övülendir. Şanı ve şerefi yüksek olan yalnızca Allah’tır. Kerem ve ihsanı insanlar ve tüm varlıklar için bol olandır. Kadri ve şerefi büyük olan sadece Allah’tır.

El-Mecid Esmasının Faziletleri Nedir?

Sıkıntılardan kurtulmak ve bol rızık sahibi olmak için her gün 57 defa “Ya Mecid Celle Celalühü” zikrine devam edilmelidir. İzzet ve şerefe sahip olmak isteyen kişilerin “Ya Mecid Celle Celalühü” denerek 79 kere tekrarlanması gerekmektedir. Bu zikri özellikle sabah namazından sonra yaparak yüz ve vücut sızlanmaktadır. 194 defa “Ya Mecid Ya Vasi” ismi şerifinin okunması bütün zorlukların aşılacağına işarettir. Allah her işin sonucunu başarıya bağlayacak, hayır kapılarını açacaktır. Rızıklardan endişe edenler 57 defa “Ya Mecid” zikretmelidir.