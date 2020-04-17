El-Vâris Ne Demek? El-Vâris Fazileti Ve Anlamı

El varis genel anlamı ile ‘Her şeyin hakiki valisi ve sahibi olan’ biçiminde tanımlanmaktadır. Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş olan bu anlam, el-Baki ismi ile aynı anlama gelmektedir.



El-Vâris Nedir?



Veraset Kökünden türemiş olarak öne çıkan El-Vâris, aynı zamanda el-baki ismi ile aynı anlama gelmektedir. Ölümsüz hayat sahibi olan, kuralları ve nimetleri ile beraber zatı daim olan anlamları üzerinden ifade edilmektedir. Aynı zamanda pek çok farklı anlamı üzerinden dile getirmek mümkün.



- Ölümsüz, daim ve kalıcı olan,

- Yeryüzünde ilk olan ve en son kalacak olan,

- Her şeyini sahibi ve varisi,



Bu gibi anlamlara üzerinden tabir edilen ve derin faziletleri olan kelimeler arasında yer almaktadır.



El-Vâris Faziletleri



El-Vâris faziletleri ile beraber pek çok unsuru içeriğinde taşımaktadır.



- Mal, mülk ve vakar ile itibar sahibi olmak için okunur.

- Sıkıntısı olan insanlar akşam ile yatsı arasında bu İsmi şerifi 1000 kez okur.

- El-Vâris ismini zikreden ve her gün 707 defa okuyan kişiler dünyevi ve uhrevi birtakım nimetlere ulaşır.

- Ahiret işleri için adetle sınıflandırılması doğru değildir.

- Güneş doğmadan önce zikretmeye devam eden kişinin vücudunda herhangi bir hastalık kalmaz.



Bu gibi faziletleri ile beraber El-Vâris en önemli kelimeler arasında yer almaktadır. İslami açıdan derin bir anlamı ve fazileti bulunan bu kelime Arapça kökenli bir isimdir. Gün içerisinde sürekli olarak ve belli sayıda okumak İslami açıdan önemli bir yere sahiptir.