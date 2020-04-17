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    17.04.2020 - 21:29 |

    El-Vâsî Ne Demek? El-Vâsî Fazileti Ve Anlamı

    Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına gelmektedir. Allah'ın toplam 99 ismi bulunmaktadır. Bu isimlerin farklı anlamları ve faziletleri bulunur. El-Vâsî ismi de Allah'ın 99 isminden birisidir. Peki El-Vâsî ne demek? El-Vâsî fazileti ve anlamı nedir? Sizlere El-Vâsî isminin anlamını ve faziletlerini derledik.

    El-Vâsî Ne Demek? El-Vâsî Fazileti Ve Anlamı

    Allah'ın Esmaül Hüsna’sından biri olan El-Vâsî ismi rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden anlamına gelmektedir. El-Vâsî isminin faziletleri de insanlar tarafından merak konusudur. El-Vâsî isminin faziletlerini öğrenmek de mümkündür. 

    El-Vâsî Anlamı Nedir?

    El-Vâsî isminin anlamı mutlak ve hakiki Vasi, İlmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti sonsuz olan Allah anlamına gelmektedir. El-Vâsî ismi farklı şekilde bir çok kere açıklanmıştır. El-Vâsî Arapçada genişlik, iman, zenginlik ve takat anlamına gelmektedir. Bu ismin kökü ''vüs-sea'' kelimesidir. Kelimenin kökü Kurân-ı Kerîm’de Allah'ın ilim, rahmet ve kudretinin genişliğini vurgulayan yerlerde kullanılmaktadır.

    El-Vâsî Esmasının Ebced değeri ve zikir saatleri aşağıda belirtilmiştir.

     Zikir Sayısı: 137

     Zikir Günü: Pazartesi

     Zikir Saati: Ay ( Sabah gün doğarken, ikindi namazından sonra, gece yarısından sonraki bir vakitte)

     El-Vâsî Faziletleri Nedir?

     - Sağlıklı ve güzel bir yaşam için ''Ya Vasi'' isminin zikrine devam edilmelidir.

     - Her güm toplamda 137 kez ''Ya Vasi'' ismini zikreden kişi fesat ve tüm huzursuzluklardan kurtularak rahata kavuşur ve geniş rızk elde eder.

     - ''Ya Vasi'' ismi vird edinen kişilerde gam, kasavet ve keder ağırlığı üzerinden kalkar. Bu kişi rahata kavuşur, huzur ve mutluluk kazanır. 

     - Her gün 18769 kere ''Ya Vâsi Celle Celâlühû'' zikrine devam eden kişi ummadığı nimetlere kavuşur. Bu kişinin her duası kabul olur.

     - Her gün ''Ya Vâsi Celle Celâlühû'' ismi okuyan ve okumaya devam eden kişilerin rızkı bol olur. Bu kişi zenginleşir.

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