El-Vâsî Ne Demek? El-Vâsî Fazileti Ve Anlamı

Allah'ın Esmaül Hüsna’sından biri olan El-Vâsî ismi rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden anlamına gelmektedir. El-Vâsî isminin faziletleri de insanlar tarafından merak konusudur. El-Vâsî isminin faziletlerini öğrenmek de mümkündür.

El-Vâsî Anlamı Nedir?

El-Vâsî isminin anlamı mutlak ve hakiki Vasi, İlmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti sonsuz olan Allah anlamına gelmektedir. El-Vâsî ismi farklı şekilde bir çok kere açıklanmıştır. El-Vâsî Arapçada genişlik, iman, zenginlik ve takat anlamına gelmektedir. Bu ismin kökü ''vüs-sea'' kelimesidir. Kelimenin kökü Kurân-ı Kerîm’de Allah'ın ilim, rahmet ve kudretinin genişliğini vurgulayan yerlerde kullanılmaktadır.

El-Vâsî Esmasının Ebced değeri ve zikir saatleri aşağıda belirtilmiştir.

Zikir Sayısı: 137

Zikir Günü: Pazartesi

Zikir Saati: Ay ( Sabah gün doğarken, ikindi namazından sonra, gece yarısından sonraki bir vakitte)

El-Vâsî Faziletleri Nedir?

- Sağlıklı ve güzel bir yaşam için ''Ya Vasi'' isminin zikrine devam edilmelidir.

- Her güm toplamda 137 kez ''Ya Vasi'' ismini zikreden kişi fesat ve tüm huzursuzluklardan kurtularak rahata kavuşur ve geniş rızk elde eder.

- ''Ya Vasi'' ismi vird edinen kişilerde gam, kasavet ve keder ağırlığı üzerinden kalkar. Bu kişi rahata kavuşur, huzur ve mutluluk kazanır.

- Her gün 18769 kere ''Ya Vâsi Celle Celâlühû'' zikrine devam eden kişi ummadığı nimetlere kavuşur. Bu kişinin her duası kabul olur.

- Her gün ''Ya Vâsi Celle Celâlühû'' ismi okuyan ve okumaya devam eden kişilerin rızkı bol olur. Bu kişi zenginleşir.