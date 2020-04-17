El-Vâsî Ne Demek? El-Vâsî Fazileti Ve Anlamı
Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına gelmektedir. Allah'ın toplam 99 ismi bulunmaktadır. Bu isimlerin farklı anlamları ve faziletleri bulunur. El-Vâsî ismi de Allah'ın 99 isminden birisidir. Peki El-Vâsî ne demek? El-Vâsî fazileti ve anlamı nedir? Sizlere El-Vâsî isminin anlamını ve faziletlerini derledik.
Allah'ın Esmaül Hüsna’sından biri olan El-Vâsî ismi rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden anlamına gelmektedir. El-Vâsî isminin faziletleri de insanlar tarafından merak konusudur. El-Vâsî isminin faziletlerini öğrenmek de mümkündür.
El-Vâsî Anlamı Nedir?
El-Vâsî isminin anlamı mutlak ve hakiki Vasi, İlmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti sonsuz olan Allah anlamına gelmektedir. El-Vâsî ismi farklı şekilde bir çok kere açıklanmıştır. El-Vâsî Arapçada genişlik, iman, zenginlik ve takat anlamına gelmektedir. Bu ismin kökü ''vüs-sea'' kelimesidir. Kelimenin kökü Kurân-ı Kerîm’de Allah'ın ilim, rahmet ve kudretinin genişliğini vurgulayan yerlerde kullanılmaktadır.
El-Vâsî Esmasının Ebced değeri ve zikir saatleri aşağıda belirtilmiştir.
Zikir Sayısı: 137
Zikir Günü: Pazartesi
Zikir Saati: Ay ( Sabah gün doğarken, ikindi namazından sonra, gece yarısından sonraki bir vakitte)
El-Vâsî Faziletleri Nedir?
- Sağlıklı ve güzel bir yaşam için ''Ya Vasi'' isminin zikrine devam edilmelidir.
- Her güm toplamda 137 kez ''Ya Vasi'' ismini zikreden kişi fesat ve tüm huzursuzluklardan kurtularak rahata kavuşur ve geniş rızk elde eder.
- ''Ya Vasi'' ismi vird edinen kişilerde gam, kasavet ve keder ağırlığı üzerinden kalkar. Bu kişi rahata kavuşur, huzur ve mutluluk kazanır.
- Her gün 18769 kere ''Ya Vâsi Celle Celâlühû'' zikrine devam eden kişi ummadığı nimetlere kavuşur. Bu kişinin her duası kabul olur.
- Her gün ''Ya Vâsi Celle Celâlühû'' ismi okuyan ve okumaya devam eden kişilerin rızkı bol olur. Bu kişi zenginleşir.