Elif Ba Harfleri Nelerdir? Elif Ba Harfleri Okunuşu, Türkçe Anlamları Ve Arapça Yazılışları

Elif Ba genel olarak Kuran- I Kerim harflerinin her birine verilen isimdir. Çocuklar genelde Kuran-ı Kerim öğrenirken Elif Ba öğrenerek bu işe başlar. Gerek şekilleri gerekse farklı okunmaları ile sorun oluşturabilmektedir. Fakat buna rağmen sayısı oldukça fazla değildir. Ayrıca her bir Elif Ba harfinin kendine özgü farklı kullanımları vardır. Yani bir kere yazılan elif harfi her zaman aynı şekilde yazılmaz. Bu durum öğrenmeyi bir miktar zorlaştırsa da önemli bir engel değildir.

Elif Ba Harfleri Nelerdir?

Kuran- ı Kerim'de yirmi sekiz tane harf vardır. Bu harflerin tamamının yazılışı şu şekildedir:

ا‎ - ب‎ - ت‎ ث‎ ج ح‎‎ خ د‎‎ ذ‎ ر‎ ز س‎ ش‎ ص‎ ض‎ ط‎‎ ظ ع = غ‎ ف‎‎ ق‎ ك‎ ل‎ م ن و‎ لا‎ ي



Elif Ba Harfleri Okunuşu

ا - Elif ب - Be ت - Te ث - Se (S harfi peltektir) ج - Cim ح‎-Ha خ – (gırtlak harfleri ile kalın çıkarılıyor) د‎-Dal ذ-Zel (peltek okunun ze harfi) ر- Rı ز - Ze س- Sin ش- Şın ص - Sad ض-Dad ط‎ - Tı ظ - Zı ع - Ayın غ- Ğayın ف‎- Fe ق-Gaf ك - Kef ل - Lam م - Mim ن - Nun و - Vav ه - He لا- Lam Elif ي - Ye

Elif Ba'nın Türkçe Anlamı

Elif Ba Arapça bir kelimedir. Türkçe çevirisi ise tam olarak bulunmamaktadır. Buna rağmen elifba Türkçe kelimelerden alfabe kelimesinin yerine kullanılabilir. Belirli bir düzende ilerleyen ve kullanılan harflerin her bir bütünüdür. Yazılışları bakımından harflerin Türkçe bir anlamı yoktur. Harflerin okunuşu ne ise anlamı da o şekildedir. Yani örneğin ilk harf olan elifin bir anlamı yoktur. Anlam olarak elif denebilir.

Sonuç olarak Elif Ba harflerinin yazılışı ve Türkçe okunuşları bu şekildedir. Latin harfleri kullandığımızdan dolayı öğrenenler biraz zorlanabilir. Fakat Arap harflerine alışıldıktan sonra öğrenilmesi basit ve hızlı bir hale gelir. Bu yüzden de her harfin yazılışı ve okunuşu önemlidir. Her bir harfin ise kendine özgü fonetik sesletimi mevcuttur.

Arapça Elif Ba harflerinin yazılışları da orta son ve başta değişmektedir. Yani bir harfin kelime başındaki yazılışı ile orta ve sondaki yazılışı bir değildir. Fakat her biri bir senkron içinde uygulanmalıdır.