Elzem Nedir? Elzem Bir Durum Ne Demektir? Tdk'ya Göre Elzem Olmak Ne Anlama Gelir?





Elzem kelimesi günümüzde pek fazla kullanılmamaktadır. Geçmişte daha çok kullanılan bu kelimenin anlamı daha lazım, en lazım veya çok gereklilik anlamlarına gelmektedir. Çok gerekli ve yapılması çok önemli bir konu karşısında elzem kelimesi kullanılabilir.



Elzem Bir Durum Ne Demektir?



Çok önemli ve yapılması gerekli bir durum karşısında elzem bir durum kullanılabilir. Çünkü elzem vazgeçilmez ve çok gerekli olan durumlarda kullanılabilir. Elzem bir durum ise var olan durumun çok önemli ve gerekli olduğu zamanlarda kullanılabilir.



Türk Dil Kurumuna Göre Elzem Olmak Ne Demektir?



Elzem ve elzem olmak kelimeleri günümüzde pek fazla kullanılmasa da anlamı sözlüklerde ve birçok yerde bulunabilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre ise elzem olmak kelimesi anlamı şu şekilde açıklanmıştır:



- Çok gerekli ve vazgeçilmez bir durumda olmak