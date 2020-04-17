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    17.04.2020 - 15:17 |

    En-Nûr Ne Demek? En-Nûr Fazileti Ve Anlamı

    Allahu Teala'nın adları arasında yer alan En-Nûr ismi Şerif'in faziletlerinden faydalanabilirsiniz. Öngörülen pek çok fazileti ile beraber hayatta yaşanan sıkıntı ve dertlere çare bulunabilir. Peki, En-Nûr ne demek? En-Nûr fazileti ve anlamı hakkında detaylar.

    En-Nûr Ne Demek? En-Nûr Fazileti Ve Anlamı

    En-Nûr Esması ve Zikri üzerinden faziletlerini ismi Şerifi okumak suretiyle farklı sayıları üzerinden dile getirebilirsiniz. Aynı zamanda En-Nûr kelime anlamı olarak ‘Nurlandıran, Işık veren, nur kaynağı’ şeklinde bilinmektedir. Bu anlamı ile beraber aynı zamanda İsmi Şerifi olarak faziletlerinden de faydalanmak için, farklı rakamlar üzerinden gün içerisinde tekrar edebilirsiniz.

    En-Nûr Anlamı Nedir?

    Allahu Teala, varlığı apaçık olandır. Nur yaratan ve onunla beraber yar ile gökleri aydınlatandır. Bu anlamları üzerinden En-Nûr ismi Şerifi yüksek faziletlere sahiptir. Ayrıca Allahu Teala, kulun kalbini iman nuru ile aydınlatmak suretiyle onun doğruyu bulmasına ve hidayete ermesine fırsat verendir. Gönlünü temiz bir kalp ve niyet ile beraber, aydınlıkla mükafatlandırandır.

    En-Nûr Faziletleri

    En-Nûr İsmi şerifi faziletleri ile beraber esması üzerinden farklı sayılar eşliğinde zikredilebilir. İnsanların üzerine Nur yağdıran ve pek çok soruna deva olan bu ismi amaca uygun şekilde tekrar edebilirsiniz.

    - Yüzünde ve kalbinde nur-u ilahi ile parlaması, elem ve hikmet elde edebilmek için bu ismi Şerif 250 defa okunmalıdır.
    - Karanlık bir yerde kalan kişi okuma yaptığı zaman gözü ve kalbi aydınlıkla dolar.
    - Hastalığı bir türlü anlaşılamayan kişiler eğer İsmi Şerifi yemek yerken zikrederse, hastalıktan eceli gelmemiş ise kurtulabilir.
    - Yaşanan anlamsız üzüntüler, sıkıntılar ve kuruntulardan kurtulmak adına, mutlu ve huzur bir yaşama kavuşmak için bu ismi 256 kez zikretmek yeterlidir.

    Kalbin Nur'la dolması ve tüm sıkıntılardan kurtularak aydınlığa çıkabilmek için, bu ismi Şerif mutlaka gün içerisinde okunmalıdır.

     

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