Er-Râfî Ne Demek? Er-Râfî Fazileti Ve Anlamı

Er-Rafi, Allah’ın 99 isminden biri olup Kur’an-ı Kerim’in farklı ayetlerinde de geçen bir sıfattır. Bu bağlamda Vakıa Suresi’nin 3. ayeti ile En’am Suresi’nin 8. ayetinde Er-Rafi esması ile karşılaşılmaktadır.

Er-Rafi Anlamı Nedir?

Er-Rafi, Allah’ın; yücelten, yükselten ve şeref veren olduğunu niteleyen bir esmadır. Bu bağlamda, Allah’ın dilediği insanı diğer kullarından üstün kılma özelliği vardır. O, dilediğini zengin yaparken; dilediğini de yoksulluk ile sınamaktadır. İstediğine iman ve ibadet bahşedip cennete sokmaktadır. İstediği kulunu düştüğünde kaldıran ve yükseltendir. Bu bağlamda, Allah her şeye gücü yetendir, hikmet ve kudret sahibidir.

Er-Rafi Faziletler Nedir?

Hz. Muhammed bir hadisinde müminlerin sabır gösterdiği zaman Allah katındaki mertebelerinin artacağını söylemiştir. Bu bağlamda Er-Rafi esması da bunun gibi faziletlere erişmek için çekilmektedir. Er-Rafi isminin anlamını bilen kimselere de Allah tarafından değer görmüş diğer kişilere değer vermesi öğütlenmektedir. Er-Rafi esması ile yapılan zikrin faziletleri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Er-Rafi esması, “Ya Rafi Celle Celalühü” şeklinde teşbih edilirse, bu teşbihi yapan kişi hem maddi hem de manevi olarak yükselir. Bu teşbihe devam eden kişinin dünya üzerindeki rızkı da bol olur.

- Er-Rafi şeklinde zikir çeken bir kimse zalim ve düşman kişilerin zararlarından ve şerrinden emin olur.

- Bu esmayı Pazartesi ya da Cuma geceleri çeken kişi de toplum içerisinde saygı değer ve heybetli olarak tarif edilen bir mevkiye erişir.