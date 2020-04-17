Er-Rahmân Ne Demek? Er-Rahmân Fazileti Ve Anlamı

Rahman ve Rahim esmaları genelde yan yana kullanılmaktadır. Bu bağlamda Er-Rahman esması Allah’ın zati sıfatları arasında bulunmaktadır. Yani bu isim Allah’ın özel isimleri arasındadır ve başka hiç kimse için de kullanılamamaktadır. Er-Rahim esması ise Allah’ın fiili isimleri arasında yer almaktadır.



Er-Rahman Anlamı Nedir?



Er-Rahman esması, en kısa hali ile “Rahmet eden” manasına gelmektedir. Bu esma Allah için hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilmektedir. Er-Rahman sıfatı ile Allah’ın tüm yaratılanlara hayır ve rahmetle irade kıldığı, sevdiği ve sevmediği herkesi sayısız nimete boğduğu ve yaşamaları için tüm rızıkları verdiği anlamlarına erişilmektedir. Allah, Rahman sıfatında olduğu için mümin ya da kafir ayrımı göz etmemektedir. Yani, dünyadaki bütün varlıklara, ayrım yapılmadan şefkat ve merhamet ile yaklaşmaktadır.



Er-Rahman Faziletleri Nedir?



Esmaül Hüsna’da yer alan tüm esmalarda olduğu gibi Er-Rahman esmasının içerisinde de birçok sır ve fazilet yer almaktadır. Bu bağlamda Er-Rahman zikrinin faziletleri aşağıdaki şekilde listelenmektedir.

1. İhlasla “Er-Rahman” zikrini çeken kişinin; kalbi yumuşar, düşmanlarından emin kılınır ve maddi nimetlere erişir.

2. Allah tarafından sevilmeye mazhar olunur.

3. Cuma günü okunan “Ya Rahman Celle Celalühü” zikri, istenen dileğe kavuşmayı sağlar.

4. Namazdan sonra okunduğunda, unutkanlığı olanın bu derdine çare olur.

5. Ahlakı kötü olan bir kimsenin evine asıldığında, ahlakında iyi yönde değişiklikler meydana geldiği görülür.