Er-Reşid Ne Demek? Er-Reşid Fazileti Ve Anlamı

Anlamı ile beraber Reşid ‘irşad eden, doğru yolu gösteren’ şeklinde bilinmektedir. Aynı anlama gelen er-Reşid üzerinden bu manada kelime grubunu kullanmak mümkün.



Er-Reşid Ne Demek?



Kelime grubu anlamı üzerinden ele alındığında er-reşid ‘doğru yolu gösteren ya da irşad eden’ şeklinde geçmektedir. İslami açıdan faziletli bir anlamı olan bu kelimeyi grubu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de yer alan önemli bir terime sahiptir. Bu sebepten dolayı her Müslümanın bu kelimenin kökeni ne anlama geldiği konusunda bilgi sahibi olması çok önemlidir.



Er-Reşid Fazileti ve Anlamı



Er Reşid kelimesi grubu Arapça kökenli olarak Türkçede yer alan ve İslami açıdan önemli sözcüklerden biridir. Bu kelimenin anlamı ise 2 şekilde ele alınabilir.



- İrşad eden,

- Doğru yolu gösteren,



Arapça kökenli olarak bu anlamı üzerinden Türkçede kelime değişmeden kullanılmaktadır.



Genel olarak anlamı açısından ele alındığında; Allahü Teala bütün işleri isabetli olan ve ulaşandır biçimde ifade etmek mümkün. Her şeyi ezeli takdirine göre yürüten, bir hikmet ile Nizam üzerinden sona ulaştırandır. Özellikle lüzumsuz, faydasız ve boş iş yapmamaktadır. Yapılan her etmenin belli bir ve doğru bir amacı bulunur.



Fiilleri daima yerinde olmalıdır şeklinde buyurmuştur. Allahü Teala devamlı hakka isabet edendir. Hiç kimsenin yol göstermesini ihtiyacı bulunmayan ve muhtaç olmayandır. Bu anlamları üzerinden er-reşid kelime grubunu amaca uygun farklı yerlerde kullanmak mümkün. Gündelik yaşam içerisinde çok sık kullanılmasa bile, İslami kültür ele alındığında önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün.