Evlenmek İçin Evlilik Duaları: Bekar Olanların Hayırlı Bir Eş İçin Okuyabileceği Dualar…

Evlenmek için çeşitli dualar vardır kişinin bunu kalben etmesi istemesi yeterli olabileceği gibi Taha suresi gibi sureler kişilerin evlenmek için ettiği dualardan birisidir.



Evlenmek İçin Evlilik Duaları



Evlilikleri daha hayırlı bir şekilde olsun diye insanların çoğu evlilik duası ile kısmetlerinin karşısına çıkmasını isterler. Bu nedenle hayırlı bir evlilik için ve hayırlı bir eş için dua ederler. Bu dualar çeşidi olmakla birlikte genel olarak cuma günü 'Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru.' (Manası : Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.) Bu duayı cuma günleri 18 kez tekrar en okurlar.



Bekar Olanların Hayırlı Bir Eş İçin Okuyabileceği Dua



Yukarıda bahsettiğimiz cuma günleri okunan duanın yanında bazı dualarda evlilik için, hayırlı bir eş için okunabilmektedir. Bunların başında Kur'an-ı Kerim'in önemli surelerinden biri olan Yasin suresi gelir. Her Müslüman yalnızca evlilik için değil normal zamanda da Yasin suresini okumalıdır. Yasin suresinin yanında evlilik için, hayırlı bir eş için Taha suresi de okunmalıdır.