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    04.04.2020 - 22:44 |

    Hilafet Nedir? Hilafetçi Ne Demektir? Tdk'ya Göre Hilafetçilik Ne Anlama Gelir?

    Halifelik, Hz. Muhammed’in vefat sonrasında ortaya çıkan bir siyasi yönetim şeklidir. Bu siyasi makama aynı zamanda hilafet sistemi adı da verilmektedir. Bu yönetim şekli ilk başlarda siyasi bir anlam taşırken zamanla bir mezhebin temsilcisi olmaya başlamıştır. İşte Hilafet kavramına ait hazırladığımız tüm detaylar.

    Hilafet Nedir? Hilafetçi Ne Demektir? Tdk'ya Göre Hilafetçilik Ne Anlama Gelir?

    Hilafet sisteminde din ve devlet işleriyle halife ilgilenmektedir.

    Hilafet Nedir?

    Halife, sözcük anlamıyla birinin yerine geçme, onu temsil etme ve onun işleri ile ilgilenme anlamlarını taşımaktadır. Halifelerin seçiminde İslam yasalarına göre kesin bir hüküm bulunmamaktadır. İlk dört halifenin seçimi biat almayla olmuştur.

    Sonraki halifelerin seçimi ise babadan oğula geçen veraset sistemini kapsamaktadır. Hilafet sisteminde halifenin yanı sıra imam ve emir gibi devlet makamlarını temsil eden terimler de bulunmaktadır.

    Hilafetçi Ne Demek?

    Hilafetçi, hilafet sisteminin devam etmesine yönelik politikaları destekleyen kimselere verilen isimdir. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra ortaya çıkan mezhepsel çatışmalar, hilafetçi kelimesinin oluşumunda büyük bir rol oynamıştır.

    TDK’ya Göre Hilafetçilik Ne Anlama Gelir?

    Türk Dil Kurumu sözlüğünde hilafetçilik; halifeliği destekleyen, halifeliğin sürdürülmesini isteyen ve halifelikten yana olan kimseler anlamını taşımaktadır.

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