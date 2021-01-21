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    21.01.2021 - 17:17 |

    Hz. Yunus'un Duası Oku: Hz. Yunus A.s'ın Duasının Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

    Hz. Yunus'un duası en sık aranılan dualardandır. Özellikle içerdiği fazileti bilenler Hz. Yunus'un duasını sıklıkla okumaktadır. Sizde Hz. Yunus'un duasını ve anlamını öğrenerek bu faziletli duadan faydalanabilirsiniz. Sizler için Hz. Yunus'un duası oku: Hz. Yunus A.S'ın duasının Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı konusunu kısaca derledik.

    Hz. Yunus'un Duası Oku: Hz. Yunus A.s'ın Duasının Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

    Hz. Yunus balık tarafından yutulan peygamber olarak bilinir, Ninova kavimi için Allah'ü Teala tarafından tebliğ için gönderilmiş bir peygamberdir.

    Hz. Yunus'un Duası Oku

    Yunus peygamber, görevlendirildiği Ninova kavmini rabbimizin izni olmadan terk etmiştir. Bu nedenle de cezalandırılır. Allah (C.C.) tarafından ceza olarak balığın karnına hapsedilmiştir. Hz, Yunus balık tarafından yutulduğunda bir dua da bulunmuştur. Bu duanın fazileti nedeniyle bizlerde duayı okuyarak rabbimizden yardım istemekteyiz. Her derde deva olduğu bilinen duayı sıklıkla okuyarak duanın faziletlerinden faydalanılmalıdır.

    Hz. Yunus A.S'ın Duasının Türkçe Anlamı

    Yunus peygamberin balığın karnında ettiği duanın anlamı herkesçe merak edilmektedir. Ceza olarak balığın karnında kıyamete kadar kalacak olan Hz Yunusun duası onu kurtarmıştır. Yunus peygamber tarafından edilen duanın Türkçe meali şu şekildedir;

    "Senden başka ilah yoktur. Sen noksanlıklardan uzaksın ve eşsiz ve yücesin. Şüphesiz ben zalimlerden oldum!"

    Hz. Yunus A.S'ın Duasının Arapça Yazılışı

    Duayı Arapça olarak okumak isteyenlerde bulunmaktadır. Yunus peygamberin ettiği duanın Arapça olarak yazılışının okunuşu ise; La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin şeklindedir. Kısa bir dua olması nedeniyle Arapça olarak da kolayca sık sık okuyabilirsiniz.

    Hz. Yunus A.S.'ın Duasının Faziletleri

    Hz Yunus Allah (C.C:) tarafından cezalandırıldığı balığın karnından ettiği bu dua sayesinde kurtulmuştur. Bu duayı okumaya devam eden kimseler sıkıntı ve dertlerinden kurtulur. Ayrıca hastalıklardan şifa bulmaya da vesile olduğu rivayet edilmektedir.

    Hz Yunus'un Duası Kaç Kez Okunmalıdır?

    Yunus peygamberin balığın karnındayken ettiği dua oldukça faziletlidir. Dertlerinden, sıkıntılarından ve hastalıklarından kurtulmak isteyenlerin okuması faziletlidir. Duanın faziletinden yararlanabilmek için kırk kez okumak ise önemlidir.

     

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