İhtilaf Nedir? İhtilaf Etmek Kısaca Ne Demektir? Tdk'ya Göre İhtilafa Düşmek Ne Anlama Gelir?

İhtilaf Nedir?



Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık anlamına gelen ihtilaf kelimesi çekimlendiğinde ihtilafı olarak yazılır ve okunuşundaki ı harfi inceltilir. Kelime, olumsuz bir durumu ifade etmek için kullanılır.



İhtilaf Etmek Kısaca Ne Demektir?



İhtilaf etmek, iki kişi arasında anlaşmazlık ve uyuşmazlık çıkması durumunu ifade eder. İki veya daha fazla kişinin düşünsel veya diğer herhangi bir konuda farklı düşünmesi sonucunda ortaya çıkan bozuşma durumu ihtilaf etmek olarak adlandırılır.



TDK'ya Göre İhtilafa Düşmek Ne Anlama Gelir?



Türk Dil Kurumu, ihtilafa düşmek kelime grubunu anlaşamamak, bozuşmak, uyuşamamak olarak tanımlar. Kişi, bir kimse veya kimselerle ihtilaf edebileceği gibi kendi kendine de ihtilafa düşebilir. Uyuşmazlık durumunu ifade eder. Uyuşmazlık durumu iki farklı olayın birbirinden ayrışması üzerinden gerçekleşir.