İtidal Nedir? İtidalli Olmak Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre İtidal Sahibi Ne Anlama Gelir?

İtidal kelimesi iki farklı anlam taşımaktadır. Ayrıca İslam’da da ayrı bir anlamı bulunmaktadır. İtidal kelimesinin ilk anlamı aşırı olmama, aşırıya kaçmamak demektir. Kişilerin bir olay veya bir konu karşısında ölçülü olması aşırı durum sergilememesi anlamına gelmektedir. Günümüzde itidal kelimesi çok fazla kullanılmamaktadır.

İtidal kelimesinin diğer bir anlamı ise soğukkanlı olmaktır. Kişilerin yine bir konu karşısında aşırıya kaçmama ve soğukkanlı olabilmesi anlamına gelmektedir.

İtidalli olmak Ne Demektir?

İtidalli olmak kelimenin anlamında belirtildiği gibi kişilerin soğukkanlı davranması ve konular karşısında ılımlı olması anlamına gelmektedir.

İslam Dininde İtidal Kelimesi ve Anlamı

İtidal kelimesi İslam dininde itidal olarak geçmemektedir. Aynı kökten olan adale kelimesi fiili yer almaktadır. Bu kelime uyumlu olmak, düzgün bir yapıda yaratıldığını ifade etmek amacıyla kullanılmıştır.

Türk Dil Kurumuna Göre İtidal Sahibi Ne Anlama Gelir?

- Aşırı olmama, ılımlılık, ölçülülük

- Soğukkanlılık