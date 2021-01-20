Kaside-İ Bürde Nedir, Faziletleri Nelerdir? Kaside-İ Bürde Nasıl Okunur?

Kaside-i Bür'e ya da Kaside-i Bürde adıyla bilinen kaside, tüm İslam aleminde bilinen ve yazıldığı dönemden günümüze kadar çok okunan bir naattır.

Kaside-i Bürde Nedir?

Kaside-i Bürde, Mısırlı Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî tarafından yazılmıştır. Osmanlı Döneminde Ḳaṣîdetü’l-bürʾe adıyla anılmıştır. Hz. Muhammet'e duyulan sevgi muhabbetin işlendiği kasidede Kur'an-ı Kerim'in faziletleri, cihadın önemi, miraç hadisesi ile ilgili bölümler de yer alır. Son kısmında günahlardan duyulan pişmanlık, affolunacağına dair ümit, Allah'a hamd ve dua konuları da işlenmiştir.

Toplamda 160 beyitten oluşur. İslam aleminin her yerinde üne kavuşmuş ve hastalıkların şifası için okunur olmuştur. Özellikle 140. beyitten sonrası felçli hastaların iyileşmesi için okunur.

Kaside-i Bürde'nin Şifa İçin Okunma Hikayesi

Kaside-i Bürde'nin şairi Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî, tasavvuf ile ilgilenen biridir ve Peygamber Efendimiz için birçok kaside yazmıştır. Kaside i Bürde de bunlardan biridir ve toplum içinde bilinir ve okunur olmuştur.

Bûsîrî hayatının bir döneminde felç hastalığına tutulur. Bir gece yatmadan önce bu hastalıktan kurtulmak için dua eder ve o gece rüyasında Peygamber Efendimizi (SAV) görür. Peygamber, kendisi için yazdığı kasideyi okumasını ister. Şair, "Efendim ben sizin için birçok kaside yazdım, hangisini okumamı istersiniz?" diye sorar. Hz. Muhammet, Kaside-i Bürde'nin ilk beyitini okuyarak bu kasideye işaret eder. Şair kasidesini baştan sona okur, Peygamber de sonuna kadar tebessüm ederek dinler.

Kaside bittikten sonra Hz. Muhammet şairin yanına gelir, dua eder ve vücudunun felçli bölgelerini eliyle sıvazlar. Sonra da sırtındaki hırkasını çıkararak Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî'nin üstüne örter. Bûsîrî, uyandığında vücudunun felçli bölgelerinde hastalıktan eser kalmadığını görür. Hikaye halk arasında yayılır ve kasideye verilen değer artar, şifa duası olarak da okunmaya başlanır.

Bürde, Arapçada "hırka" anlamına gelen bir kelimedir. Rüyadaki hırka hadisesi nedeniyle kaside kaside-i bürde olarak anılır.

Hastalıklara Şifa Olduğu Gerçek mi?

Anlatılan hikayenin gerçekliği tam olarak bilinmese de birçok eski kaynakta kasidenin şifaya sebep olduğuna dair ifadeler bulunur. Kaside-i Bürde Merrâküşî tarafından şerh edilmiştir. Ḫavâṣṣü’l-Bürde adıyla yayınlanan bu şerhte hangi beyitlerin nasıl okunursa hangi hastalıklara şifa olabileceği anlatılmıştır.